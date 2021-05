La princesse Charlotte grandit «très vite», déclare William dans un message réconfortant | Royal | Nouvelles

Le duc de Cambridge a partagé son étonnement devant la croissance de sa fille lors de sa visite à Babcock Vehicle Engineering. Charlotte a eu six ans dimanche – et la famille royale partageant un nouveau portrait de la jeune princesse pour marquer l’occasion.

Lors de sa visite dans les West Midlands, William a été interrogé sur l’anniversaire de sa fille par Jenna Jackson, mère de deux enfants et partenaire commerciale principale des ressources humaines de Babcock Vehicle Engineering.

Le duc a raconté comment Charlotte a célébré son anniversaire avec une autre famille ce week-end.

Il a dit à Mme Jackson: «Elle a passé une belle journée, merci.

«L’année dernière, c’était son anniversaire en lock-out, mais cette année, nous avons pu accueillir une autre famille.

«Ils grandissent très vite. C’était très amusant.”

LIRE LA SUITE: Kate “ parfaitement à la maison à Balmoral ” avant la visite de Meghan snobée

La visite de William à Babcock l’a également vu féliciter la société pour ses efforts pour maintenir la police, l’armée, les ambulances aériennes, les autres services d’urgence, la fonction publique et d’autres organisations en activité pendant la pandémie de coronavirus.

La société a également produit des ventilateurs pour le NHS et sécurisé les ambulances aériennes Covid en installant des écrans.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était fan des voitures de ses gardes du corps de la police, William a plaisanté sur les compétences de conduite de son entourage.

Il a dit au groupe: “Les gars les évaluent vraiment.

«Certaines de leurs compétences de conduite doivent être remises en question. Ne leur dis pas que j’ai dit ça. “

À l’occasion du sixième anniversaire de Charlotte, William et Kate Middleton ont publié un nouveau portrait de leur fille sur le compte Twitter officiel de la famille royale.

Alors que Kate et William publient généralement des photos sur leur propre compte Kensington Royal, le duc a participé à une panne de courant sur les réseaux sociaux organisée par des clubs de football pour lutter contre le racisme et les abus en ligne.

Le compte de la famille royale a publié l’image avec la légende: «Nous souhaitons à la princesse Charlotte un très joyeux sixième anniversaire aujourd’hui.»

Kate a pris la photo, avec Charlotte portant une robe à fleurs de 59 £ de la créatrice de vêtements pour enfants Rachel Riley.

NE MANQUEZ PAS …

Charlotte est née le 2 mai 2015 au St. Mary’s Hospital de Londres et est quatrième dans la lignée de la succession.

L’expert en langage corporel Judi James a déclaré, après avoir analysé une photo de la famille royale de Cambridge participant à Clap For Carers en avril de l’année dernière, que Charlotte était un «petit leader».

Elle a déclaré au MailOnline: “ Charlotte semble être une sorte de petit leader de la dynamique familiale, passant devant la pose avec ses parents de manière intéressante hors de la ligne des yeux et provoquant les applaudissements, en utilisant ce qui semble être le plus d’énergie et excitation.

“Elle a également l’air aussi compétitive que sa mère, car elle semble mettre le plus d’énergie dans ses applaudissements ici.”