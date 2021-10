La princesse Charlotte héritera de l’un des biens les plus précieux de Lady Di

Il est bien connu que cette couronne était l’une des préférées de Diana et est actuellement abritée dans la maison de son jeune frère, Charles. Selon GoodToKnow, le prince William a déjà demandé à son oncle la permission pour que sa fille hérite du diadème Spencer.

LONDRES, ANGLETERRE – 29 JUILLET : le prince Charles, prince de Galles et Diana, princesse de Galles, vêtus d’une robe de mariée conçue par David et Elizabeth Emanuel et la famille Spencer Tiara, montent en calèche, de la cathédrale Saint-Paul au palais de Buckingham , suite à leur mariage le 29 juillet 1981 à Londres, en Angleterre. (Photo par Anwar Hussein / WireImage) (.)

D’un autre côté, New Idea a rapporté que la princesse Charlotte est très heureuse de pouvoir hériter de l’une des couronnes préférées de sa grand-mère et aurait vu de nombreuses photos de Diana la portant. « Charlotte est plus que consciente qu’elle est une princesse et elle a déjà des couronnes et des robes en plastique avec lesquelles elle joue à être une princesse. C’est très tendre », a confié une source proche de la royauté.