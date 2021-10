La princesse Charlotte impressionne les experts américains avec son animal britannique préféré « Ne faites jamais ça ! » | Royale | Nouvelles

Les hôtes du podcast Royally US Molly Mulshine et Christina Garibaldi ont été étonnées après que le prince William ait discuté de l’intérêt de Charlotte pour les licornes lors d’une séance de questions-réponses. On a demandé en plaisantant au duc de Cambridge si les bêtes mythiques étaient réelles et a déclaré que sa fille le croyait. Mais Mme Mulshine est allée plus loin en notant que les licornes ont des liens étroits avec le Royaume-Uni, en particulier l’Écosse.

S’exprimant sur le podcast Royally US, les deux animateurs ont diffusé un clip de William à qui l’on demandait si les licornes étaient réelles ou non.

Il a répondu: « Eh bien, je pense que si vous parlez à ma fille, elle dirait qu’ils sont réels, mais c’est évidemment un secret commercial, donc je ne peux pas commenter. »

M. Garibaldi a adoré ce moment précieux, mais a noté que l’amour de Charlotte pour les licornes était depuis longtemps documenté.

Le jeune royal a été photographié à plusieurs reprises tenant des jouets ou des accessoires de licorne à l’école ou lors d’autres événements.

Mais Mme Mulshine a adoré le lien avec le Royaume-Uni.

Elle a expliqué: « Je n’avais jamais imaginé que la licorne est l’animal national de l’Écosse.

« Et vous voyez le symbole à Londres gravé dans les choses partout, c’est un peu comme un symbole du Royaume-Uni et en particulier de l’Écosse.

« Donc c’est plutôt cool qu’elle porte ça, même si c’est rose et brillant. »

Selon le National Trust of Scotland, la licorne est un symbole de pureté, d’innocence et de pouvoir dans la mythologie celtique.

Ils ajoutent que la bête mythique était notoirement indépendante et difficile à conquérir.

Charlotte, six ans, a été vue plusieurs fois avec des accessoires de licorne.

Lors de sa visite au King Power Royal Charity Polo Day en 2019, Charlotte a été photographiée tenant un sac à main licorne scintillant.

De plus, lors de sa visite à l’école primaire, une chaîne de licorne était sur son sac d’école.

William, 39 ans, a déjà discuté de l’amour de sa fille pour eux.

Il a déclaré au magazine Elle en 2019 : « Ma fille adore les licornes, les aime, très cool. »

Le nom de code du prince Charles lors de sa visite en Amérique était également « licorne ».