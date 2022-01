La princesse Charlotte n’a pas le droit d’avoir une meilleure amie à l’école – raison mise à nu | Royale | Des nouvelles

La princesse Charlotte, six ans, a rejoint son frère aîné, le prince George, huit ans, à la Thomas’s School de Battersea en 2019. Mais le passage à l’école indépendante du sud-ouest de Londres à 18 000 £ par an s’accompagne d’une prise légèrement différente.

Alors que de nombreux jeunes Britanniques s’attendent à rencontrer leur meilleur ami pendant leur séjour à l’école, les enfants les plus âgés de Cambridge ne sont pas autorisés à avoir un seul meilleur ami lorsqu’ils sont encore en classe.

En effet, l’école indépendante aurait élaboré une règle pour empêcher les élèves d’être laissés de côté.

La panéliste et journaliste royale de Loose Women, Jane Moore, a déclaré: « C’est une très bonne petite école en fait pour les raisons pour lesquelles je pense qu’elle se concentre vraiment sur la gentillesse, c’est une très grande chose dans cette école et le soin pastoral est incroyable.

« Il existe une politique selon laquelle si votre enfant organise une fête, à moins que chaque enfant de la classe ne soit invité, vous ne donnez pas d’invitations en classe.

« Il y a des pancartes partout qui disent d’être gentil, c’est la philosophie de l’école.

« Ils ne vous encouragent pas à avoir de meilleurs amis. »

L’engagement de Thomas envers la gentillesse est incarné dans leur devise « Be Kind » et leurs valeurs particulières.

Ces valeurs incluent la gentillesse, la courtoisie, l’honnêteté, le respect, la persévérance, l’indépendance, la confiance, le leadership, l’humilité et le fait d’être des donneurs, pas des preneurs.

Le site Web de l’école a ajouté : « Nous visons à donner à nos élèves les moyens de montrer l’exemple et de reconnaître le service comme une forme puissante de leadership ; d’être prêts à se démarquer de la foule ; d’être le premier à répondre à quelqu’un dans le besoin ; de se tenir debout pour ce qu’ils croient être juste ; contester ce qu’ils savent être mal ; risquer de prendre une décision impopulaire, s’ils pensent que c’est pour le plus grand bien ; gagner la confiance et le respect des autres. »

Mais George et Charlotte ne sont pas les premiers membres de la famille royale à être empêchés de se faire un meilleur ami à l’école.

La reine Elizabeth II et sa défunte sœur Margaret ont suivi la même règle parce que le couple était scolarisé à la maison.

L’éducation royale a changé depuis, les membres du cabinet fréquentant des écoles telles que Marlborough College, Gordonstoun et même Eton College.

Les Royals ont également obtenu leur diplôme universitaire.

Le diplôme 2:2 du prince Charles de Cambridge en 1970 aurait même marqué le premier diplôme universitaire obtenu par un royal britannique ou un héritier du trône.