La princesse Charlotte prend Kate Middleton alors que la duchesse dit que sa fille « aime » la même collation | Royale | Nouvelles

Kate Middleton, 39 ans, a révélé les habitudes alimentaires de ses enfants lors d’un voyage à l’école primaire Lavender à Enfield, au nord de Londres. Mais la duchesse de Cambridge a semblé suggérer que sa fille, la princesse Charlotte, 6 ans, partageait un « amour » similaire pour un certain apéritif continental.

Lors de la comparution de Kate à l’école pour la Semaine de la santé mentale des enfants en 2019, la duchesse a déclaré: « C’est intéressant de voir comment la nourriture et l’énergie et comment vous vous sentez fonctionnent ensemble.

« C’est incroyable le lien entre le bien-être physique et mental. »

Kate a ajouté que « Charlotte adore les olives » et a affirmé que ses trois enfants l’aidaient à cuisiner l’un des plats préférés des Cambridges – « les pâtes au fromage ».

Après avoir parlé à la duchesse, le directeur général d’Ivy Learning Trust, Matthew Kleiner-Mann, a rappelé : « Ils ont fait des pâtes au fromage l’autre jour.

JUST IN: « Tirez tous les arrêts » Queen, Charles et William pour s’adresser au sommet de la COP26 à Glasgow

La duchesse a expliqué: « C’est tellement difficile de cuisiner du curry avec la famille. »

« Les enfants ont une portion sans piment, la tienne est moyenne », dit-elle à William.

« Et j’aime bien ça chaud. »

Kate a ajouté: « Charlotte est plutôt douée avec la chaleur. »

Il a également été affirmé que le fils aîné des Cambridges, Prince George, 6 ans, est un grand fan de spaghetti carbonara et que leur plus jeune enfant, le prince Louis, 3 ans, adore la betterave.