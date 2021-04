La princesse Charlotte rapportera plus de 3 milliards de livres au Royaume-Uni – un tiers de plus que George | Royal | Nouvelles

La princesse Charlotte et Louis peuvent “ faire leur propre truc ”, selon un expert

Les membres de la famille royale sont des personnalités extrêmement influentes, même dès le plus jeune âge dans certains cas. La mère de Charlotte, Kate, la duchesse de Cambridge et la tante Meghan, la duchesse de Sussex, ont été saluées comme des icônes de style et les tenues qu’elles portent se vendent souvent rapidement, un phénomène connu respectivement sous le nom d ‘«effet Kate» et d’ «effet Meghan». Leurs mariages royaux et leurs bébés ont également généré beaucoup de revenus pour le Royaume-Uni, Meghan affirmant que ses noces ont stimulé l’économie de 1 milliard de livres sterling.

La princesse Charlotte est l’enfant royale qui vaut le plus pour l’économie, en termes de ventes de vêtements qu’elle porte et d’autres articles qu’elle utilise.

Alors que son frère aîné, Prince George, valait environ 2,4 milliards de livres sterling, Charlotte valait 3,2 milliards de livres sterling en 2017, deux ans après sa naissance, selon un rapport de Brand Finance, une somme en seconde seulement à sa mère. Kate.

Ces chiffres sont des projections de ce qu’ils pourraient apporter à l’économie britannique au cours de leur vie s’ils continuent d’imiter la «touche Midas» de leur mère.

Dans une déclaration en 2018, le PDG de Brand Finance, David Haigh, a déclaré: «Les enfants royaux ont un impact positif sur les ventes de vêtements et de marques de jouets particuliers qu’ils portent ou avec lesquels ils jouent.

La princesse Charlotte et son frère Prince George (Image: GETTY)

Kate et Meghan sont réputées pour générer des ventes dans les vêtements qu’elles portent (Image: GETTY)

«En ce sens, ils ont un effet très similaire sur les marques que leur mère, la duchesse de Cambridge, qui a une vraie touche Midas… tout ce qu’elle touche se transforme en or.

Le responsable des communications de Brand Finance, Sehr Sarward, a déclaré à Insider: “Ces chiffres sont des projections de ce que les enfants royaux pourraient apporter à l’économie britannique au cours de leur vie, en supposant qu’ils continueront à avoir le même effet positif.”

La valeur élevée de Charlotte est en grande partie due à son influence sur la mode, ce qui explique également pourquoi elle dépensera potentiellement près d’un milliard de livres de plus que son frère.

C’est simplement parce qu’elle est une fille et que la taille du marché de la mode féminine dépasse largement celle des hommes.

Prince George et la princesse Charlotte avec leur petit frère le prince Louis (Image: GETTY)

M. Haigh a déclaré: «C’est en fait aussi simple que la taille relative des marchés de la mode masculine et féminine, ce qui signifie que je veux dire que l’effet d’approbation de Charlotte se fera probablement sentir sur une gamme beaucoup plus large de produits ou de types de vêtements que George’s. , permettant une grande monétisation pour sa «marque» et donc une valeur plus élevée. »

L’effet de Charlotte a commencé le jour de sa naissance, avec le châle GH Hurt & Sons dans lequel elle était enveloppée lorsqu’elle a été transportée à l’hôpital et s’est vendue instantanément, la marque ayant reçu plus de 100000 visites ce jour-là seulement.

À seulement 10 heures, Charlotte avait déjà des effets considérables.

Quand Charlotte avait six mois, Kate a partagé une photo d’elle en train de rire et de jouer avec son chien jouet Fuddlewuddle.

La princesse Charlotte a déclenché des ventes dans les 10 heures suivant sa vie (Image: GETTY)

La société qui a fabriqué la peluche a vu ses bénéfices grimper de plus de 4 millions de livres sterling.

À une autre occasion, un cardigan jaune à motifs pastel porté par la princesse d’un grand magasin britannique populaire s’est épuisé en 24 heures.

Charlotte est souvent vue portant des vêtements de la marque espagnole M&H, y compris sur des photographies publiées par Kate.

Margarita Pato, la fondatrice du label, a déclaré au Telegraph en 2016: «La princesse Charlotte portant deux de nos robes à fleurs a eu un impact énorme sur notre marque.

«C’est particulièrement important pour les marques de taille moyenne comme nous – nous n’avons que cinq magasins en Espagne.»

Le soi-disant «effet Charlotte» a de nouveau frappé lorsque des photographies des Cambridges en vacances de ski ont été publiées.

My 1st Years, la marque qui a fabriqué les chaussures roses de Charlotte a vendu 259 paires, un bond de 97% par rapport aux ventes normales, selon Elle UK.

Les jeunes membres de la famille royale sont également responsables d’une part équitable des revenus du tourisme, selon M. Haigh.

La famille Cambridge en décembre (Image: GETTY)

Il a déclaré: «De nombreux visiteurs qui viennent à Londres pour le faste et les circonstances espèrent voir George et Charlotte sur le balcon du palais de Buckingham avec leurs parents.

De même, lorsqu’ils rejoignent leurs parents royaux lors de visites à l’étranger, comme des visites en Pologne et en Allemagne par exemple, ils suscitent un intérêt incroyable parmi les médias et le grand public.

En 2015, Brand Finance a évalué la contribution annuelle de la princesse Charlotte et de Prince George à l’économie britannique à 101 millions de livres et 76 millions de livres respectivement.