La princesse Charlotte reçoit un adorable message de Shakira suite à la révélation de William | Royale | Nouvelles

La « grande empathie » du prince William saluée par Seward

Shakira a déclaré qu’elle était « heureuse » d’entendre la princesse Charlotte, six ans, faire partie de ses fans. Dans un épisode profondément personnel de Time To Walk d’Apple Fitness+, le prince William a révélé que ses enfants – et en particulier sa fille – adoraient actuellement le Waka Waka de Shakira.

En entendant l’une de ses chansons à succès les plus célèbres toucher une corde sensible même parmi la royauté britannique, Shakira s’est adressée à Twitter et a écrit : « Je suis ravie que vous aimiez ma musique Princess Charlotte ! »

Le prince William a donné un aperçu de la routine matinale de ses enfants tout en discutant de l’amour de sa famille pour la musique et les promenades.

Dans un épisode spécial de Time To Walk, dont le produit bénéficiera à trois organisations caritatives de santé mentale, le duc de Cambridge a déclaré: « La plupart des matins, il y a une bagarre massive entre Charlotte et George pour savoir quelle chanson est jouée le matin.

« Et je dois, maintenant, donner la priorité à un jour quelqu’un fait celui-ci, et un autre jour c’est le tour de quelqu’un d’autre.

La princesse Charlotte a été mentionnée sur Twitter par Shakira (Image : GETTY)

La princesse Charlotte a eu six ans en mai (Image: GETTY)

« Alors George se lance, puis Charlotte se lance. Telle est la clameur pour la musique. »

William a poursuivi: « L’une des chansons que les enfants adorent en ce moment est Shakira, ‘Waka Waka’.

« Il y a beaucoup de mouvements de hanches. Il y a beaucoup de déguisements. »

Se référant aux cours de ballet privés de Charlotte, le futur roi a ajouté : « Charlotte, en particulier, court dans la cuisine avec ses robes et ses affaires de ballet et tout.

Le prince George et la princesse Charlotte écoutent de la musique dans le cadre de leur routine matinale (Image: GETTY)

« Elle devient complètement folle avec Louis qui la suit partout en essayant de faire la même chose.

« C’est un moment vraiment heureux où les enfants aiment juste danser, déconner et chanter. »

L’épisode de Time To Walk du prince William sera diffusé lundi sur Apple Fitness + et Apple Music 1.

Les gens à l’écoute entendront le duc partager des souvenirs, des aperçus de sa vie à huis clos et des leçons apprises alors qu’il se rend de Sandringham House – la résidence de la reine à Norfolk – à Anmer Hall – la deuxième maison de Cambridge.

La princesse Charlotte et le prince William en 2016 (Image : GETTY)

Les Cambridges en décembre 2020 (Image: GETTY)

Le duc de Cambridge a décidé de participer à Time To Walk, une série audio lancée en janvier par Apple, « dans l’espoir d’inspirer quelques autres personnes à devenir actives et à prendre du temps pour leur propre santé mentale », comme il l’a déclaré dans un communiqué. tweeter vendredi.

Parlant davantage de l’amour de sa famille pour la musique, le prince William a rappelé l’une des chansons que sa défunte mère, la princesse Diana, jouait souvent dans sa voiture tout en l’emmenant avec le prince Harry à l’école.

Partageant un moment profondément intime de son enfance, le duc a déclaré: « Quand j’étais plus jeune, Harry et moi, nous étions au pensionnat.

« Et ma mère jouait toutes sortes de chansons pour calmer l’anxiété de retourner à l’école.

La princesse Charlotte est quatrième en ligne pour le trône (Image: EXPRESS)

« Et l’une des chansons dont je me souviens énormément et qui est restée avec moi tout ce temps, et que j’apprécie encore aujourd’hui en secret, est « The Best » de Tina Turner parce qu’assis sur la banquette arrière, chantant, j’avais l’impression un vrai moment en famille. »

Parlant de la princesse de Galles, il a ajouté: « Et ma mère, elle conduirait, chantant à tue-tête.

« Et nous mettions même le policier dans la voiture, il chantait aussi de temps en temps. »

Il a poursuivi: « Vous chantiez et écoutiez de la musique jusqu’aux portes de l’école, quand ils vous ont déposé. »

Le prince George et la princesse Charlotte avec leurs parents en septembre 2019 (Image : GETTY)

Cette chanson, a révélé William, le ramène à ces joyeuses promenades en voiture chaque fois qu’il l’écoute.

Il a déclaré: « Quand je l’écoute maintenant, cela me ramène à ces promenades en voiture et me rappelle beaucoup de souvenirs de ma mère. »

Parmi les autres sujets abordés par le duc au cours du programme, il y avait également la passation de Noël à Sandringham et le « rire » pendant le service.

Plus sérieusement, il s’est ouvert sur la santé mentale et l’importance d’en prendre soin – en particulier pour les personnes qui travaillent en première ligne.