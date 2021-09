La princesse Charlotte renonce à ses titres royaux à l’école alors qu’elle devient l’un des enfants | Royale | Nouvelles

Charlotte et son frère aîné fréquentent tous les deux Thomas’s Battersea dans le sud de Londres. La princesse retourne en classe en tant qu’élève de deuxième année, tandis que George commence la quatrième année. Dans le but de garantir à leurs enfants une éducation aussi normale que possible, William et Kate ont insisté pour que Charlotte et George ne soient pas appelés par leurs titres royaux à l’école.

Au lieu de cela, les deux enfants utilisent le titre de leurs parents comme nom de famille, car ils tentent de se fondre dans la foule.

Au lieu d’être appelée Son Altesse Royale la princesse Charlotte de Cambridge, la fille de Kate et William s’appelle Charlotte Cambridge.

Et il en va de même pour son frère, qui est simplement connu sous le nom de George Cambridge et non de Son Altesse Royale le prince George de Cambridge.

Charlotte a un certain nombre de surnoms doux, par lesquels elle est affectueusement appelée.

Un de ces surnoms a été révélé dans un clip vidéo familial de 2019, lorsque le duc et la duchesse de Cambridge ont visité le Royal Chelsea Flower show avec leurs enfants.

On entend William appeler sa fille à venir le pousser, assis sur une balançoire.

La duchesse et ses deux enfants aînés sont allés faire du shopping au magasin discount britannique, The Range, à King’s Lynn à Norfolk.

Kate a été entendue en train de dire « Lève-toi, Poppet » à Charlotte alors qu’elle était assise par terre près de George, selon un spectateur.

Quant à George, il pourrait également s’appeler “Archie”, selon The Sun.