La princesse Charlotte s’apprête à devenir la jeune royale la plus «riche» avec une valeur estimée à 3,6 milliards de livres sterling | Royale | Nouvelles

La princesse Charlotte, six ans, devrait figurer en tête de la liste des jeunes riches royaux au-dessus de son frère aîné George, huit ans, et de son frère cadet, Louis, trois ans. Alors que Charlotte a une valeur nette de 3,6 milliards de livres sterling, George est censé valoir un peu moins de 2,2 milliards de livres sterling et la valeur du jeune Louis équivaut à 720 millions de livres sterling.

Les deux enfants les plus âgés de William et Kate sont en tête de liste aux premier et deuxième rangs.

Le fils de deux ans du prince Harry, Archie Mountbatten-Windsor, a également été inclus dans l’étude et a une valeur nette estimée à 21,6 millions de livres sterling.

Selon les recherches d’Electric Ride on Cars, la princesse Charlotte était non seulement en tête de liste parmi les membres de la famille royale, mais également parmi tous les enfants riches.

Louis s’est retrouvé en troisième position avec la fille de 9 ans de Beyonce et Jay-Z, Blue Ivy Carter.

L’étude a révélé que la princesse Charlotte devançait son frère aîné en raison de « ce qu’on appelle l’effet Kate Middleton ».

Le soi-disant « effet Kate Middleton » suggère que « les choix de mode des membres de la famille royale peuvent avoir un impact énorme sur les tendances », y compris sur la valeur potentielle.

Un phénomène quelque peu similaire s’est produit avec la défunte princesse Diana.

La princesse du peuple a également récolté des récompenses similaires en tant qu’icône de la mode des années 1990.

La mondaine américaine Kim Kardashian et la fille du rappeur Kanye West, North West, sont arrivées à la 14e place avec une valeur estimée à 7,2 millions de livres sterling.

TikToker Charli D’Amelio, 17 ans, n’était pas trop loin avec un peu plus de 5,7 millions de livres sterling.