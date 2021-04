La princesse Charlotte vole la vedette dans l’hommage de la reine au prince Philip | Royal | Nouvelles

La princesse Charlotte a une longueur d’avance sur la courbe, selon un expert

La famille royale a publié de nouvelles photos du duc d’Édimbourg, y compris une photographie prise par la duchesse de Cambridge de la reine et le duc d’Édimbourg entourés de sept de leurs arrière-petits-enfants au château de Balmoral en 2018. Compte Twitter du duc et de la duchesse de Cambridge, William et Kate sont vus avec le prince George et la princesse Charlotte sur une photo avec Philip et la reine à Balmoral en 2015. Dans un tweet du compte du prince de Galles et de la duchesse de Cornouailles, Philip et un jeune Charles sont représentés à cheval en train de jouer au polo.

Le message arrive moins d’une semaine depuis que la famille royale a annoncé la mort de Philip sur leurs pages de médias sociaux.

Une déclaration du palais de Buckingham a déclaré: “C’est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine a annoncé la mort de son mari bien-aimé, Son Altesse Royale le Prince Philip, duc d’Édimbourg. Son Altesse Royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor. “

Le prince Charles et Camilla ont publié la même déclaration sur leur compte Instagram officiel de Clarence House, Kate et le prince William faisant de même avec le palais de Kensington.

Depuis lors, différents membres de la famille royale ont partagé des souvenirs personnels et des histoires de Philip au cours des derniers jours.

La princesse Charlotte a posé à côté de ses arrière-grands-parents (Image: FAMILLE ROYALE)

Plus tôt dans la journée, la princesse Anne s’est souvenue de la voile dans sa jeunesse lorsqu’elle a fait sa première apparition en personne lors d’un événement officiel depuis la mort de son père.

Anne est apparue de bonne humeur en rencontrant mercredi des membres du Royal Yacht Squadron sur l’île de Wight – le prestigieux club dont le duc d’Édimbourg était autrefois amiral.

La princesse, 70 ans, a déclaré qu’elle pouvait “comprendre” pourquoi Philip a visité le club de Cowes, ajoutant qu’il “aimait venir ici”.

Anne a également évoqué avec tendresse ses «liens» avec Cowes et ses «premiers souvenirs de la voile».

Interrogée par le commodore du Royal Yacht Squadron Jamie Sheldon si elle avait déjà navigué sur un Flying Fifteen – un voilier conçu par Uffa Fox – Anne a déclaré: «J’étais considérée comme un peu trop jeune et un peu gênante.

«J’ai vraiment commencé avec Bloodhound (un yacht). J’ai régressé un peu en dériveur, mais j’ai ensuite eu un bateau un peu plus grand.

Elle a ajouté: “Les premiers souvenirs, c’était, les sorties étaient très amusantes. Les événements ici et les événements à Cowes, et les dîners de l’Uffa. Tout cela. Je peux comprendre pourquoi il était ici régulièrement.

“Bien sûr, la RYA (Royal Yachting Association) avait ses réunions, les réunions d’été, était sur Britannia pendant la semaine de Cowes, tout cela.”

La princesse Eugénie a également rendu un hommage sincère à son «très cher grand-père» le duc d’Édimbourg, s’engageant à s’occuper de «Granny» la reine pour lui.

Eugénie, l’un des huit petits-enfants du duc, se souvient de bons souvenirs d’apprendre à cuisiner, à peindre et à lire par Philip.

Revenant sur des jours plus heureux, la princesse de 31 ans, qui a donné naissance il y a quelques semaines à son premier enfant, a parlé d’incinérer des saucisses lors de barbecues familiaux, le duc “intervenant pour sauver la situation”.

Elle a ajouté: “Je me souviens de vos mains et de votre rire et de votre bière préférée.”

La princesse a promis: “Merci pour votre dévouement et votre amour pour nous tous et en particulier pour Mamie, dont nous nous occuperons pour vous.”

La famille royale continue de pleurer pour l’homme que le duc d’York a décrit comme “le grand-père de la nation” alors qu’ils finalisent les plans de ses funérailles samedi.

Eugénie a commencé son message au duc sur Instagram par: “Cher grand-père, tu nous manques tous.”, Et a signé “Avec tout mon amour Eugénie”.

C’était un aperçu émouvant du duc – le plus ancien époux du pays – en tant que père de famille.

La princesse a également partagé une image d’elle-même avec Philip et sa sœur la princesse Béatrice au Derby d’Epsom en 2012, et l’un des duc lui tapotant la tête lorsqu’elle était enfant après un service religieux le jour de Noël.

