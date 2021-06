La princesse Diana a célébré son dernier anniversaire au milieu d’une puissante vague d’affection publique | Royale | Nouvelles

in

La princesse du peuple a été submergée de cadeaux d’amis et d’admirateurs pour l’aider à marquer sa journée spéciale. En signe de sa remarquable popularité, Diana a reçu 90 bouquets de fleurs de ses sympathisants, selon la biographie de Tina Brown de 2007, The Diana Chronicles. Plus tard dans la soirée, la princesse a assisté à un gala de charité à la Tate Gallery de Londres, vêtue d’une superbe robe noire perlée au sol.

La robe était un cadeau du créateur de mode Jacques Azagury et avait été livrée au palais de Kensington dans la matinée.

Tragiquement, ce serait le dernier anniversaire qu’elle a célébré avant sa mort prématurée.

Diana a été tuée dans un accident de voiture à Paris fin août, avec son fiancé Dodi Al-Fayed.

Avant l’accident, Diana s’était lancée dans son travail caritatif, alors qu’elle cherchait à se tailler une nouvelle vie et un nouveau but, après sa sortie royale.

Elle a déclaré à Vanity Fair dans une interview qu’elle voulait utiliser sa position publique pour aider les personnes dans le besoin.

“Rien ne me fait plus plaisir maintenant que de pouvoir aimer et aider les personnes vulnérables de notre société”, a-t-elle déclaré.

La statue a été créée par l’artiste britannique Ian Rank-Broadley, qui a également conçu des pièces de monnaie britanniques représentant le profil de la reine à partir de 1998.

Dans une déclaration commune lors de l’annonce du projet, les frères ont déclaré: “Nous espérons que la statue aidera tous ceux qui visitent le palais de Kensington à réfléchir sur sa vie et son héritage.”

Les frères royaux devraient suspendre leur querelle et présenter un front uni pour l’occasion.