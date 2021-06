La princesse Diana a demandé si elle était une «bonne mère» après ne pas avoir vu de fils «pendant des mois» | Royale | Nouvelles

in

La princesse de Galles passait souvent du temps loin de ses fils en raison de la nature de ses fonctions royales. Selon la journaliste Petronella Wyatt, le défunt royal s’inquiéterait d’être un bon parent et de pouvoir passer plus de temps avec William et Harry.

Mme Wyatt s’est souvenue d’avoir rencontré Diana lors d’un dîner en 1995 où elle s’est ouverte franchement sur ses difficultés en tant que mère.

S’adressant au Sun, Mme Wyatt a déclaré: “Nous avons siroté plus de vin et elle a regardé par-dessus le bord de son verre avec ses célèbres yeux.

« Je m’inquiète pour mes fils. Suis-je une bonne mère ? Je ne les vois pas pendant des mois et puis je les gâte pourris », soupira-t-elle. « Parfois, j’aimerais une machine à remonter le temps. »

La journaliste a décrit la chaude soirée où elle a rencontré Diana lors d’un dîner intime deux ans seulement avant la mort tragique du royal.

Elle a déclaré: “J’ai eu le plaisir de dîner avec feu la princesse Diana chez un ami à Londres, deux ans avant sa mort.

«Je l’avais rencontrée auparavant, lors de soirées données par des amis communs, mais nous n’avions jamais vraiment parlé longuement ni dans un cadre intime.

“A cette occasion, c’était un petit dîner, à l’été 1995. C’était une soirée d’une chaleur infernale et nous étions tous debout avec nos verres à vin, en train de transpirer et de nous plaindre de la chaleur. Et puis Diana est arrivée.”

Mme Wyatt a ensuite qualifié de «magique» l’effet que la princesse avait en entrant dans une pièce.