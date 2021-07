La princesse Diana a embarrassé Anne après avoir fait en sorte que le roi ait l’air déconnecté en public | Royale | Nouvelles

in

Anne s’est fait un nom comme l’un des membres les plus travaillants de la famille royale. Au cours des dernières semaines, elle a effectué des dizaines de visites à travers le pays. Hier, des images des médias sociaux semblaient la montrer en train d’atterrir à Plymouth, la visite censée être destinée à un événement privé à la citadelle royale.

Ici, elle rencontrera des bénévoles et des membres de la communauté qui ont travaillé sur les commémorations du Mayflower 400 pour les remercier de tout leur travail, selon Plymouth Live.

L’éthique de travail notoirement mécanique d’Anne s’est reflétée dans son approche pragmatique des médias et de tous ceux qu’elle trouve ennuyeux.

Son aversion pour la princesse Diana, l’ex-femme de son frère le prince Charles, est devenue plus qu’apparente au cours des années qu’ils ont passées ensemble.

Cette relation fragile a été explorée lors du documentaire de Channel 5, “Paxman on the Queen’s Children”.

Ici, il a été noté comment les nouvelles épouses royales de l’époque – Diana et Sarah Ferguson – allaient perturber le statu quo royal et bouleverser l’environnement dans lequel Anne était habituée à opérer.

Le présentateur du programme, l’ancien journaliste de la BBC Jeremy Paxman, a déclaré que Diana donnait à Anne un air archaïque et a expliqué: “Diana et Fergie étaient bien meilleures pour paraître humaines.

“Anne dévouée et travailleuse a été très rapidement éclipsée.

“Diana l’a fait paraître déconnectée.”

JUSTIN: Famille royale EN DIRECT: Cruel Scots se moque du prince George au cœur brisé

Alors qu’Anne maintient son calme officiel, prononçant un discours formel, on voit Diana placer une main affectueuse sur une épaule et parler à un certain nombre de patients.

Leur mauvais sang a été surmonté après que Diana ait refusé de se présenter au premier enfant d’Anne, le baptême de Zara Tindall.

Diana savait que Camilla Parker Bowles serait présente et, compte tenu de la controverse entre elle et Charles, voulait être loin de l’événement.

Un va-et-vient glacial s’en est suivi, raconté par Ingrid Seward, une auteure royale, dans son livre de 1995, “Prince Edward”.

Elle a écrit : « De telles occasions sont la pierre angulaire de la routine de la famille royale et une partie essentielle de la théâtralité de leur marque de monarchie ; un moment où toute la famille défile.

« Il ne serait jamais venu à l’idée d’Edward ou de sa famille de ne pas en avoir un.

“Diana, cependant, a choisi de ne pas y assister.

“Elle avait dit à des amis au préalable qu’elle n’avait pas l’intention d’y aller mais, plutôt par manque de manières ou de courage, ce n’est que 48 heures avant la cérémonie proprement dite qu’elle a téléphoné à la princesse Anne pour l’informer qu’elle ne serait pas là.

“Son excuse était qu’elle était trop occupée à préparer le bal de mariage qui se tenait en son honneur ce soir-là.

“Le ton de la réponse d’Anne aurait refroidi l’Arctique.”