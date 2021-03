La princesse Diana a gardé une «distance méfiante» de la reine mère alors que le «coin» était poussé par la famille royale | Royal | Nouvelles

La princesse Diana évoque le sentiment de « honte » dans une interview de 1995

Malgré les inquiétudes soulevées, Harry et Meghan ont fait l’éloge de la grand-mère du duc de Sussex, la reine, la duchesse de Sussex rappelant un doux moment partagé.

Harry, qui a rejoint sa femme Meghan Markle lors de l’émission historique, a également expliqué comment son frère le prince William et son père le prince Charles avaient tous deux été «piégés» dans leurs rôles au centre de la famille royale.

Il a dit à Oprah qu’il avait « parlé plus avec ma grand-mère au cours de la dernière année que je ne l’ai fait depuis de très nombreuses années ».

Pourtant, malheureusement, le lien étroit partagé entre Meghan et la reine était loin de la relation que Diana entretenait avec la grand-mère de son mari d’alors, le prince Charles, la reine mère.

L’auteur Andrew Morton a expliqué comment Diana et la reine mère avaient une relation «moins cordiale», par rapport à d’autres hauts responsables de l’entreprise.

En 1992 Diana – Her True Story, M. Morton a noté comment Diana « garde une distance méfiante » de la reine mère, qui a été décrite comme étant une « figure matriarcale ».

