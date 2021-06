La princesse Diana a laissé “à l’affiche” William bouleversé et rougi lors de la célèbre visite de Thorpe Park | Royale | Nouvelles

Cependant, M. Hodgson a également déclaré que Diana était « extrêmement consciente que ses enfants étaient nés dans un environnement très privilégié », et a estimé qu’elle devait « les exposer aux aléas de la vie ordinaire ».

Duncan Larcombe, s’exprimant sur les “Secrets des bébés royaux: Meghan et Harry” d’ITV, a déclaré que les voyages dans les parcs à thème étaient un exemple de Diana voulant que ses fils aient une vie aussi normale que possible.

Il a déclaré lors de l’émission: “Diana a veillé à ce que William et Harry mènent une vie aussi normale que possible et en tant que parents, William et Harry seront toujours influencés par leur mère…

“Elle s’est assurée qu’ils expérimentent des choses comme aller au cinéma, faire la queue pour acheter un McDonald’s, aller dans des parcs d’attractions, ce genre de choses qui étaient des expériences qu’ils pouvaient partager avec leurs amis.”