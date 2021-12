La princesse Diana a refusé 7 millions de livres sterling alors qu’elle jouait avec une carrière cinématographique après le divorce | Royale | Nouvelles

La princesse Diana s’est vu offrir un rôle de plusieurs millions de dollars par Kevin Costner pour la suite The Bodyguard dont elle avait très envie de faire partie. L’auteur Christopher Anderson a affirmé que le prince William lui aurait conseillé d’accepter l’offre, car il a également suggéré que la princesse envisageait également de devenir actrice. M. Anderson a affirmé que le prince William était devenu un conseiller personnel de sa mère pendant les jours où elle luttait avec son mariage avec le prince Charles.

M. Anderson a déclaré au podcast Royally US: «Elle a refusé un rôle au cinéma à Kevin Costner vers la fin de sa vie.

« Il lui a proposé sérieusement le rôle dans la suite de ‘The Bodyguard’, vous connaissez le grand film.

« Eh bien, il faisait une suite à et il a offert 10 millions de dollars (7 millions de livres sterling) et elle jouait vraiment sérieusement avec l’idée.

« Elle ne l’aurait jamais fait parce que je pense qu’elle aurait pensé que c’était trop, mais le script a atterri sur son bureau le jour de sa mort. »

« J’allais parler de coïncidences bizarres mais il a parlé avec elle et elle le prenait très au sérieux et elle en a parlé avec William.

« Et je pense que William aurait probablement insisté pour le faire quand elle a eu le script, mais de toute façon, c’est un monde très différent dans lequel nous vivons aujourd’hui, oui. »

Parlant des propositions l’année dernière, Kevin Costner a déclaré à PeopleTV : « Diana et les producteurs étaient impatients de faire démarrer le projet.

« Le studio a aimé l’idée de faire un Bodyguard 2 avec Diana jouant le même rôle que Whitney. Personne ne le savait vraiment depuis environ un an.

Il a déclaré : « Sarah était vraiment importante. Je respecte toujours Sarah parce que c’est elle qui a mis en place la conversation entre moi et Diana.

Et elle n’a jamais dit : ‘Eh bien, et moi ? Je suis aussi une princesse.

« Elle était tellement favorable à l’idée. »

The Bodyguard était le deuxième film le plus rentable de 1992 avec la bande originale la plus vendue avec près de 45 millions d’exemplaires vendus.

Il a rapporté environ 411 millions de dollars (326 millions de livres sterling) au box-office à sa sortie.