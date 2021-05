La princesse Diana a rejeté tout commentaire selon lequel son mariage était arrangé | Royal | Nouvelles

Le mariage de la défunte princesse de Galles avec le prince Charles s’est terminé de manière désastreuse il y a plus de 25 ans, mais les experts continuent de spéculer si l’union leur a été imposée. Les affirmations selon lesquelles le mariage a été arrangé ont commencé après que les experts ont noté la cour extrêmement rapide du couple – ils n’ont eu que 12 rendez-vous avant de décider de se fiancer.

Dans une interview récemment découverte documentée dans Reader’s Digest en 2001, l’auteure royale Ingrid Seward a rappelé avoir demandé à la princesse Diana si le mariage avait été arrangé.

Mme Seward a déclaré: «Une fois, j’ai demandé à Diana si son mariage avait été arrangé, et elle m’a dit avec une certaine irritation:” C’est Charles et moi qui avons décidé du mariage. “

Diana a poursuivi: «Pas la reine. Nous. Personne d’autre.”

Lorsque Charles et Diana ont commencé à sortir ensemble, les membres supérieurs de la famille royale semblaient désireux que Charles accélère le processus.

Ils ont d’abord aimé Diana car elle était une jeune et belle femme issue d’une famille aristocratique étroitement liée à l’entreprise.

Le prince Phillip aurait dit à Charles de «lui proposer ou de la libérer».

Dans le documentaire “ Diana In Her Own Words ”, la princesse de Galles aurait approché la reine pour obtenir des conseils de mariage car elle pensait que Charles avançait trop lentement.

Fondant en larmes, Diana a demandé à la reine ce qu’elle devait faire, ce à quoi le monarque aurait répondu: «Je ne sais pas ce que vous devriez faire, Charles est désespéré.

«Par conséquent, j’étais en permanence entre le diable et la mer d’un bleu profond.»