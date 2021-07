La princesse Diana a ri lorsque Charles a proposé – “Je me souviens avoir pensé: c’est une blague” | Royale | Nouvelles

in

«Je suis allé à Windsor et je suis arrivé vers 17 heures et il m’a fait asseoir et m’a dit: ‘Tu m’as tellement manqué.’ Mais il n’y avait jamais rien de tactile à son sujet », a déclaré Diana à Morton.

« Quoi qu’il en soit, alors il a dit : ‘Veux-tu m’épouser ?’ et j’ai ri.

“Je me souviens avoir pensé : ‘C’est une blague’, et j’ai dit : ‘Ouais, d’accord’ et j’ai ri.»

Selon le livre de M. Morton, Charles a proposé à la pépinière du château de Windsor et ne s’est pas mis à genoux.

Comme on l’a découvert beaucoup plus tard, le mariage a été entaché de controverse et s’est terminé par un divorce en 1996.

Des fissures dans la relation étaient apparentes dès leur toute première interview après les fiançailles après qu’un journaliste a demandé si le couple était amoureux.

Diana a fermement répondu: “Bien sûr.”

Cependant, le prince Charles a ri et a dit “Quoi que signifie” amoureux “.”

Malgré de sérieux doutes avant le mariage, cela s’est finalement déroulé, le couple se mariant devant des millions de téléspectateurs dans le monde entier.