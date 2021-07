La princesse Diana a salué une entrée de journal jamais vue auparavant – « Tant de compassion » | Royale | Nouvelles

in

La princesse Diana “a trouvé les personnes qui avaient besoin d’aide”, déclare Bextor

Datée du 30 juillet 1985, l’entrée du journal – rédigée par Eileen Nicol – documentait la journée de la princesse de Galles en visite dans un centre Activenture, un camp de vacances pour enfants handicapés dans le Sussex, géré par la Croix-Rouge britannique. Les entrées détaillent l’amour sans surprise de Diana pour les enfants.

Mme Nicol a écrit dans le journal : “[The Princess] était charmant.

“Elle a tellement de compassion pour les enfants.

“Elle a parlé à chacun d’entre eux et s’est mise à terre pour regarder un collage et parler aux plus petits.

« Il a plu, mais cela n’avait pas l’air d’avoir d’importance.

La Croix-Rouge britannique révèle une entrée de journal inédite (Image: . / Croix-Rouge britannique)

Elle a poursuivi: “Elle m’a demandé comment je m’en suis sortie sans porter de chapeau.

“Elle déteste la sienne. Elle voulait savoir comment récolter de l’argent pour les vacances.

“Elle avait certainement fait ses devoirs.”

Mme Nicol – qui a maintenant 87 ans et qui est toujours partisane de la Croix-Rouge britannique – se souvient toujours avec émotion de cette journée.

Funérailles de la princesse Diana (Image: .)

Elle a déclaré: “Je me souviens que tout le monde était très excité.

“Elle a parlé à chacun d’entre nous et elle a si bien parlé.

“Les enfants l’aimaient, et elle aimait les enfants.

“Elle m’a dit qu’elle souhaitait avoir mon travail. C’était vraiment une journée merveilleuse.”

Arbre généalogique royal (Image : Express)

Un autre document – ​​une lettre de la princesse de Galles écrite en 1993 – a également été publié pour célébrer ce qui aurait été le 60e anniversaire de Diana.

La lettre, qui a été envoyée quelques années plus tard, disait : « En tant que patron de la Croix-Rouge jeunesse, j’ai eu de nombreuses occasions de voir par moi-même le travail de la Croix-Rouge britannique dans ce pays et à l’étranger.

« J’ai toujours été grandement encouragé par les efforts splendides des bénévoles et du personnel pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin.

« Le travail de la Croix-Rouge britannique est tout aussi important aujourd’hui qu’il ne l’a jamais été. Les demandes croissantes de ressources et les besoins en constante évolution dans le pays et à l’étranger signifient que la Croix-Rouge doit s’efforcer d’augmenter le niveau de ses revenus bénévoles.

La princesse Diana et Harry et William (Image: NC)

“C’est pourquoi votre soutien aujourd’hui est si important.

“Je vous souhaite à tous une agréable soirée.

“Votre aide généreuse permettra à la succursale du Grand Manchester d’apporter encore plus d’aide aux personnes dans le besoin.

“Merci beaucoup, Diana, octobre 1993.”

La princesse Diana avec Harry, William et le prince Charles (Image : .)

Mme Nicol a également rappelé à quel point Diana était « si accessible » parce qu’elle était si détendue et a poursuivi en disant que l’héritage de la princesse de Galles est « celui auquel nous devrions nous accrocher ».

Elle a déclaré: «Je pense que son héritage est celui auquel nous devrions nous accrocher en raison de son humanité.

“Elle était en avance sur son temps.

« Son travail pour éliminer les mines terrestres et la stigmatisation autour du VIH/SIDA trouverait un écho aujourd’hui auprès des jeunes parce que les jeunes sont, je crois, beaucoup plus conscients de ce genre d’atrocités et des dommages qui en découlent.

La princesse Diana et le prince Harry (Image : NC)

Mehzebin Adam, conservatrice à la Croix-Rouge britannique, a ajouté : « Tout au long de sa vie, la princesse Diana a été une humanitaire dévouée qui a défendu des causes au Royaume-Uni et à l’étranger.

« De l’établissement de liens avec les jeunes dans son rôle de patronne de la Croix-Rouge jeunesse, à la campagne contre les mines antipersonnel, elle était l’une de nos plus dévouées sympathisantes, utilisant son profil public pour apporter des changements positifs.

“L’impact de son travail ne se souvient pas seulement de ce qui aurait été son 60e anniversaire, mais continue d’avoir un impact durable aujourd’hui.”