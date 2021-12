La princesse Diana a soigneusement choisi les cadeaux pour William et Harry en veillant à ce qu’ils ne soient pas « gâtés | Royale | Nouvelles

La princesse de Galles, décédée tragiquement dans un accident de voiture à Paris le 31 août 1997, a souvent rompu la tradition royale pour s’assurer que ses deux fils ne grandissent pas « gâtés », a révélé un ami proche. Cette habitude est devenue particulièrement évidente pendant la période des fêtes alors que Diana était déterminée à enseigner à William et Harry les moins fortunés et à redonner à la charité.

Ken Wharfe, l’ancien garde du corps de Diana, a révélé que les deux jeunes princes recevraient des montagnes de cadeaux à Noël de sources inconnues, mais Diana forcerait le couple à faire don de certains des cadeaux à des œuvres caritatives.

Parler à OK ! Magazine, il a déclaré: «Diana a fait très attention à ce qu’ils ne soient pas inondés de cadeaux – des cadeaux sont apparus de sources inconnues, et ils étaient souvent retournés ou donnés à des œuvres caritatives parce qu’ils n’en avaient pas besoin.

« Elle était très consciente de ce qu’elle achetait car elle savait que le couloir de Sandringham serait plein de cadeaux. »

La princesse a également été prudente lors du choix des cadeaux pour ses fils et aurait choisi de « petits objets ».

M. Wharfe a déclaré: « Diana a toujours été une mère très active, donc il n’y avait pas d’endroits interdits.

«Elle insistait beaucoup pour que ses enfants soient vus en conversation avec tout le personnel.

« Diana disait souvent que le personnel faisait tous partie d’une famille plus large et à Sandringham, c’était la même chose.

«Diana et ses enfants erraient partout, des lieux royaux aux zones du personnel.

« La cuisine a toujours été la plaque tournante, certainement à Noël.

« William et Harry envahissaient toujours la cuisine et d’autres pièces non royales parce qu’ils étaient encouragés à le faire. »