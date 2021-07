La princesse Diana a tenté d’annuler le mariage avec Charles, mais ses sœurs lui ont dit “c’est trop tard” | Royale | Nouvelles

in

Diana a dit à ses fils d’être « fidèles les uns aux autres », selon un expert

Une nouvelle mini-série documentaire commence ce soir sur ITV intitulée Diana’s Decades, qui explorera la vie de la défunte princesse de Galles et son influence sur le 20e siècle. L’émission utilisera des images d’archives pour présenter la vie du royal tout au long des années 80 et 90. Il y aura trois épisodes, chacun se concentrant sur une époque différente de sa vie, comment elle a résumé l’esprit de l’époque et a inspiré le changement social.

L’épisode de ce soir se concentrera sur Diana lorsqu’elle a rencontré Charles pour la première fois et a rejoint la famille royale.

Au début, Diana était amoureuse de Charles, même si elle ne le connaissait pas très bien.

Ils ne s’étaient rencontrés que quelques fois avant de se fiancer et Diana a emménagé au palais de Kensington.

Au fil du temps, elle aurait commencé à se méfier de la relation de Charles avec Camilla Parker Bowles, plus tard la duchesse de Cornouailles, et se serait sentie piégée dans la vie de Palace, où elle n’était pas très heureuse.

La princesse Diana voulait fuir avant son mariage avec le prince Charles, selon un expert (Image: GETTY)

Diana se serait méfiée de la relation de Charles avec Camilla (Image: GETTY)

Tout cela s’est accumulé au point où Diana “voulait fuir” et s’échapper de sa situation, mais ses sœurs, Lady Sarah McCorquodale et Jane, la baronne Fellowes, l’ont déprimée, selon l’experte Elena Mora.

S’adressant à la chaîne de télévision italienne Tv2000, Mme Mora a expliqué que Diana avait réalisé qu’elle ne voulait pas aller jusqu’au bout du mariage et a tenté d’annuler la cérémonie deux jours avant de se rendre à la cathédrale Saint-Paul.

Cependant, elle a reçu une conversation sévère de ses sœurs aînées et a été persuadée de conclure le mariage.

Mme Mora a déclaré: «Tout le monde sait que Diana voulait fuir, deux jours avant le mariage, elle voulait s’échapper.

Les sœurs de Diana, Sarah et Jane en 1987 (Image: GETTY)

« Et ses sœurs lui ont dit : ‘Chérie, ton visage est sur toutes les tasses et serviettes du Royaume. C’est un peu trop tard.

Le commentateur a affirmé que le prince de Galles avait également voulu annuler le mariage et avait tenté d’obtenir le soutien de ses amis avec une lettre que le prince Philip lui avait écrite, suggérant que son père l’avait forcé à accepter d’épouser Diana.

Mme Mora a poursuivi: «Mais Charles voulait aussi s’échapper.

« Deux jours avant le mariage, il montra à ses amis une lettre dans laquelle son père lui ordonnait en effet, pour l’honneur de la jeune fille et pour la protection de la famille, de l’épouser.

Charles et Diana auraient tous deux été contraints de se marier (Image: GETTY)

«Et il l’a utilisé comme alibi pour dire:« J’ai été forcé.

“Ce n’est pas gentil, c’était déjà un prince, un gentleman de 30 ans. Il n’était pas censé accepter le mariage.

Malgré l’affirmation que les deux avaient de sérieux doutes avant le mariage, cela s’est finalement déroulé, Charles et Diana se mariant devant des millions de téléspectateurs dans le monde entier.

Il ne fallut pas longtemps pour que les fissures commencent à apparaître dans leur mariage.

Kate Middleton a fait écho à un choix de mode de Diana, selon un expert

Diana a souffert de dépression post-partum après la naissance du prince William et elle a affirmé plus tard qu’il n’y avait pas beaucoup de compréhension au sein de la maison royale.

L’effondrement de leur relation est décrit dans la dernière saison de la série Netflix The Crown, qui montrait également la lutte de Diana contre la boulimie.

En 1986, Charles avait repris sa liaison avec Camilla, ce qui a poussé Diana encore plus loin, et parfois dans les bras d’autres hommes, comme son moniteur d’équitation James Hewitt.

En 1992, leur relation s’était irrémédiablement rompue et ils ont finalement accepté de se séparer.

Ils ont finalisé un divorce en 1996, et juste un an plus tard, Diana a été tragiquement tuée dans un accident de voiture à Paris.

Ses fils, le prince William et le prince Harry, ont dévoilé la semaine dernière une statue de leur défunte mère dans les Sunken Gardens du palais de Kensington.

Diana’s Decades est diffusé ce soir sur ITV à 21h.