La princesse Diana a truqué sa romance avec Dodi Fayed “pour les caméras”, a affirmé une source | Royale | Nouvelles

Un membre du personnel qui travaillait pour la princesse Diana et M. Fayed a déclaré n’avoir vu aucune preuve de romance entre le couple. La source a ensuite qualifié la relation de “grand faux-semblant”. La princesse Diana et M. Fayed ont été photographiés dans des corps à corps intimes pendant les vacances et les soirées après le divorce de Lady Di avec le prince Charles.

La princesse Diana avait 36 ​​ans à l’époque et M. Fayed en avait 42.

Le Daily Star a rapporté que la source a expliqué comment la princesse ferait des démonstrations d’affection juste pour les caméras.

La source a également affirmé que M. Fayed l’avait appelée « madame » en privé.

L’employé a déclaré au journaliste Paul McMullan, qui a été envoyé pour couvrir les vacances du couple sur la Riviera italienne à l’été 1997.

S’exprimant dans le documentaire Sex and Power, il a déclaré: “La vérité était le contraire.”

Ce point de vue est repris par le secrétaire privé de la princesse Diana, Michael Gibbins, qui a affirmé en 2017 qu’elle n’était pas amoureuse de Dodi.

Parlant de l’été au cours duquel la princesse Diana a passé des vacances avec M. Fayed, M. Gibbins a déclaré: “Je pense franchement qu’elle passait un bel été aux dépens de quelqu’un d’autre pour être parfaitement honnête.

“Lorsque l’été était fini, tout se serait désintégré.”

Diana avait passé deux croisières cet été-là sur le yacht des Fayed, le Jonikal.

Lorsqu’on lui a demandé si Diana avait déjà mentionné un mariage avec M. Fayed, M. Gibbins a ajouté : « Absolument pas.

“Je n’y crois pas non plus une seconde.

«Superficiellement, elle était heureuse.

“Au fond, plus difficile à dire.

« C’était une personne assez complexe.

“Superficiellement oui, elle aimait se balader sur des bateaux avec Dodi Fayed.

« Qui ne le ferait pas ? »