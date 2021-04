La princesse Diana a «visiblement rougi» en dansant avec Neil Diamond au dîner de la Maison Blanche | Royal | Nouvelles

Charles et Diana ont entrepris une visite officielle en Amérique en novembre 1985, déclenchant un cas de fièvre royale dans le processus. Le New York Times a décrit Washington DC comme “la star frappée” par le couple royal, écrivant que leur visite “a fourni un répit à des préoccupations aussi graves mais mortelles que les budgets déséquilibrés et les pourparlers sur le contrôle des armements.” Le point culminant de la tournée a été un dîner de gala à la Maison Blanche organisé par le président américain de l’époque Ronald Reagan et son épouse Nancy.

La fête a été suivie par certains des acteurs et musiciens les plus célèbres d’Amérique, dont le légendaire auteur-compositeur-interprète Neil Diamond.

L’ancien photographe de la Maison Blanche Pete Souza a parlé de ses souvenirs de l’occasion dans un post Instagram vendredi, où il a partagé une photo de Diana valsant avec la star.

M. Souza a écrit: «Le seul souvenir solide que j’ai, c’est que Diana rougissait visiblement quand elle dansait avec Neil.

“Sur la photo, vous pouvez voir que ses joues sont un peu rouges mais sur le moment c’était encore plus évident.”

Alors qu’il dansait avec Diana, le célèbre chanteur lui a apparemment sérénadé avec la chanson «You Don’t Bring Me Flowers», accompagné d’un orchestre militaire.

M. Souza a clairement noté dans un autre post Instagram partagé jeudi que Diana n’avait passé aucune soirée à danser avec le prince Charles.

Les écrivains de style américain l’ont proclamée comme la figure de la mode la plus charismatique depuis Jackie Onassis, la veuve du président John F. Kennedy.

Ils ont été particulièrement impressionnés par sa robe de soirée crème à manches longues avec un corsage en dentelle et une jupe en taffetas qu’elle portait lors d’un dîner à cravate noire, avec un diadème de diamants et de perles.