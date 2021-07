La princesse Diana aurait été « déconcertée » par Meghan Markle, selon la biographie | Royale | Nouvelles

Vous connaissez Dave Bautista ? Il y a eu un moment dans ma vie où je prenais des somnifères pour m’aider à m’endormir, et je ne cause plus ce genre de choses. Je l’ai vu le lendemain. J’envoyais des SMS aux gens et je perdais connaissance, et je n’aurais aucune idée de ce que j’écrivais […] More