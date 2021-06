La princesse Diana aurait été « jalouse et inquiète » pour Kate : « Personne n’est assez bien » | Royale | Nouvelles

Statue de Diana: Lorraine dit qu’elle espère que le dévoilement “se passera bien”

Ce jeudi aurait été le 60e anniversaire de Diana et pour marquer l’occasion, William et son frère le prince Harry dévoilent une statue de leur mère dans les Sunken Gardens du palais de Kensington. L’événement tant attendu sera la première réunion des frères depuis les funérailles du prince Philip. On pense que Kate ne sera pas présente au dévoilement, bien qu’elle et les enfants auront un moment privé avec la statue à un moment donné avant la cérémonie.

C’est navrant pour William, qui n’avait que 15 ans lorsqu’il a perdu sa mère, que Diana ne puisse jamais rencontrer sa femme et ses enfants.

Cependant, l’ancien attaché de presse royal Dickie Arbiter a suggéré qu’il n’aurait peut-être pas été tout à fait facile entre Diana et Kate s’ils avaient eu la chance de se connaître.

Bien qu’il pense que Diana aurait été une “bonne belle-mère”, il a fait valoir que chaque mère protège ses fils.

Il a déclaré: “Kate aurait trouvé Diana très utile et une bonne belle-mère.

La princesse Diana aurait été une bonne belle-mère, mais pourrait avoir une certaine jalousie, selon l'expert

La princesse Diana serait probablement protectrice de ses deux fils

«Oui, avec chaque mère, il y a un peu de jalousie lorsque leur fils trouve une autre femme et aucune mère ne peut mettre la main sur son cœur et dire qu’elle n’est pas concernée.

“Pour chaque mère, aucune femme n’est assez bien pour son fils.”

Il a ajouté dans ces commentaires au Daily Mail en 2019 que, malgré cela, Kate et Diana se seraient bien entendues.

Il a déclaré que Diana aurait “dirigé Kate et l’aurait conseillée”, mais n’aurait pas été autoritaire.

Diana ne rencontrera jamais sa belle-fille ou ses petits-enfants

Cependant, en son absence, William a dû faire «tout le guidage» lui-même, en termes d’aide à Kate face à la spéculation des médias et à l’examen du public.

M. Arbiter a déclaré: “Je pense que Kate et Diana se seraient très bien entendues. Kate aurait trouvé une grande âme sœur en Diana.

“William a fait tout le guidage – ils ont eu de la chance parce qu’ils ont eu une relation pendant huit ans avant de se marier, mais Diana aurait guidé Kate et l’aurait conseillée sur tout ce qu’elle voulait savoir.”

En ce qui concerne sa relation avec l’épouse du prince Harry, Meghan Markle, l’expert royal a déclaré qu’il pensait qu’ils se seraient également bien entendus.

Dickie Arbiter a déclaré qu'il pensait que Meghan se serait bien entendue avec Diana

Il a déclaré que Diana l’aurait « mise à l’aise » et lui a dit de ne prêter aucune attention aux attaques personnelles.

Il a ajouté qu’il ne croyait pas que Diana aurait interféré dans sa relation avec son père Thomas Markle.

L’ancienne attachée de presse a déclaré: “Elle aurait vu cela comme étant entre père et fille.”

Cependant, Diana aurait pu aider Meghan à faire face à l’attention négative des médias et fournir une « caisse de résonance » à sa belle-fille, et aider la duchesse en lui donnant des conseils sur le travail caritatif.

M. Arbiter a déclaré: «Diana aurait conseillé Meghan sur les problèmes humanitaires au Royaume-Uni et dans quelle direction aller.

«Elle aurait été très douée pour ça, en conseillant Meghan sur les œuvres caritatives avec lesquelles elle pourrait travailler.

“Il y a des problèmes et des problèmes considérables au Royaume-Uni et avant de commencer à parcourir le monde, vous devez d’abord penser au Royaume-Uni.”

L’un des problèmes clés de Diana était l’itinérance au Royaume-Uni et a même emmené ses fils dans des refuges pour sans-abri afin qu’ils soient conscients du problème.

De même, la mère de Meghan, Doria Ragland, s’est assurée de comprendre ce que les gens traversent en l’emmenant dans les bidonvilles de la Jamaïque, et Meghan s’est portée volontaire dans une soupe populaire sur Skid Row à l’adolescence.

Meghan ne sera pas non plus au dévoilement de la statue, car elle est restée en Californie avec les deux enfants des Sussex.

Leur fille Lilibet n’a pas encore un mois, donc voyager aurait été difficile.