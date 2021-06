La princesse Diana aurait pu demander l’aide de Charles pour mettre fin à la rupture de Harry et William | Royale | Nouvelles

La princesse Diana aurait été “préoccupée” par la querelle en cours entre le prince Harry et le prince William, selon l’auteur royal Andrew Morton. Il a écrit dans le Daily Mirror : “Elle a toujours vu en Harry l’ailier fiable de William, lorsqu’il a assumé la position solitaire de Souverain.”

Diana, a poursuivi M. Morton, aurait même pu s’associer à son ex-mari, le prince Charles, dans le but de mettre les frères sur la voie de la réconciliation.

Il a poursuivi: “Elle a peut-être approché Charles pour trouver un moyen de réconcilier les deux frères.

“Elle a compris son plus jeune fils, une tendance à porter son cœur sur sa manche et son envie de tracer sa propre voie.

“Après tout, elle avait organisé sa propre grande évasion et avait survécu.

“Ce serait l’ironie ultime que la femme qui a démasqué le fonctionnement interne de son mariage et de la monarchie agisse en tant que pacificateur pour sauver l’institution dont elle a quitté.”

Parlant de ce à quoi aurait pu ressembler le 60e anniversaire de la princesse Diana si elle avait toujours été en vie, M. Morton a ajouté: “Une chose est sûre cependant.

“Les garçons auraient mis de côté leurs différences pour organiser une fête inoubliable pour leur précieuse mère.”

M. Morton avait précédemment déclaré que les retombées entre le prince Harry et le prince William n’avaient pas été prévues par leur mère.

L’auteur de la biographie de 1992 Diana: Her True Story a déclaré à Express.co.uk: “Elle m’a spécifiquement dit que le prince Harry était l’ailier de William.

“Elle n’a jamais pensé une seconde qu’il y aurait une séparation entre eux parce qu’ils étaient de si grands amis.”

Le prince Harry et le prince William se réuniront jeudi pour honorer l’héritage de leur mère.

Dans le Sunken Garden du palais de Kensington, le couple dévoilera une statue qu’ils ont commandée pour la première fois pour marquer le 20e anniversaire de la mort de Diana.

Les frères seront rejoints par la famille proche de la princesse Diana, des membres du comité de la statue, le sculpteur Ian Rank-Broadley et le jardinier designer Pip Morrison.

Aucun autre membre de la famille royale n’est attendu à l’événement.

Les ducs de Cambridge et de Sussex se sont mêlés à une amère querelle au cours des derniers mois.

À la suite de spéculations sur la relation du frère, le prince Harry a déclaré au diffuseur d’ITV Tom Bradby en septembre 2019, lui et William seraient toujours là l’un pour l’autre mais étaient sur des “chemins différents”.

On pense que la scission des frères s’est approfondie à la suite de la décision du duc et de la duchesse de Sussex de se retirer de la famille royale.

Parlant de son frère avec Oprah Winfrey lors de l’interview historique des Sussex diffusée en mars, Harry a déclaré que leur relation était une relation “spatiale” pour le moment.

William et Harry se sont réunis en public pour la première fois depuis plus d’un an le 17 avril, lorsqu’ils ont assisté aux funérailles du prince Philip.

Après le service célébré à la chapelle St George, sur le chemin du retour au château de Windsor, Harry et William ont été aperçus en train de discuter.

Cette vue a conduit à penser que la glace avait été brisée entre les frères, laissant les observateurs royaux dans l’espoir d’une réconciliation.

Pour assister à la cérémonie du 1er juillet, le prince Harry a atterri à Londres vendredi et s’auto-isole désormais à Frogmore Cottage, qui reste la maison des Sussex au Royaume-Uni.

Le duc a publié hier une vidéo dans laquelle il félicitait tous les récipiendaires des Diana Awards 2021.

Parlant de l’événement à venir, Harry a déclaré: ” Plus tard cette semaine, mon frère et moi reconnaissons ce qui aurait été le 60e anniversaire de notre mère, et elle serait si fière de vous tous pour vivre une vie authentique avec un but et de la compassion pour les autres. ”