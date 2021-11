La princesse Diana avait « trop peur pour demander des secondes » devant la reine, selon l’ancien chef | Royale | Nouvelles

M. McGrady a partagé un aperçu de son temps passé à travailler pour le cabinet dans une récente vidéo YouTube pour ses 200 000 abonnés fidèles. Il a travaillé pour la reine au palais de Buckingham pendant 11 ans avant de déménager dans la maison de Diana à Kensington Palace de 1993 à 1997.

Membre clé du staff, il fait même partie du film Spencer dans lequel l’actrice Kristen Stewart incarne Lady Diana et Sean Harris le chef McGrady.

L’ancienne employée royale révèle que Lady Di avait trop peur de demander des secondes lorsqu’elle dînait avec la reine, car s’asseoir à la table du monarque la rendait trop stressée.

« Je savais que la princesse descendrait dans la cuisine pendant quelques secondes », a déclaré M. McGrady.

« Elle avait trop peur pour demander des secondes devant la reine. »

Il ajoute que Diana mangerait les restes sur la table de la cuisine, où elle discuterait avec lui de « Fantôme de l’Opéra » et « Les Misérables ».

Il affirme également que le dessert préféré de Diana était la crêpe soufflée, une variante élégante de la crêpe fine française classique.

Comme il aimait la princesse de Galles, le chef avait une technique particulière pour s’assurer qu’elle apprécierait ses crêpes à chaque fois qu’elle mangerait à la table de la Reine.

En charge du menu du déjeuner, M. McGrady a déclaré qu’il devait présenter à la reine deux options au choix.

« Bien que Sean Harris [who plays Darren McGrady in the film] l’appelait ‘Diana’, je respectais beaucoup trop son titre pour cela – je l’appelais toujours Votre Altesse Royale », a expliqué l’ancien chef royal.

Il a également mentionné que le domaine de Sandringham, où le film est censé se dérouler, comptait cinq chefs.

Cependant, dans le film, McGrady a déclaré avoir vu « assez de nourriture pour nourrir tout un bateau de croisière », ce qui aurait été impossible à faire dans la vraie vie.

« Nous travaillerions toute la nuit pour préparer cette quantité de nourriture ! » il ajouta.