La princesse Diana chanterait cette chanson classique des années 80 en conduisant les princes William et Harry à l’école

La chanson signature de Tina Turner « The Best » a une signification particulière pour le prince William et le prince Harry, puisque la princesse Diana chanterait la chanson sur leurs trajets en voiture pour se rendre à l’école. Dans une nouvelle interview pour la série Apple Fitness + Time to Walk, William a rappelé à quel point cette chanson était la bande originale de nombreux souvenirs importants de ses jours d’internat. Au cours du podcast, William a révélé deux autres chansons importantes dans sa vie.

« Quand j’étais plus jeune, Harry et moi, nous étions au pensionnat. Et ma mère jouait toutes sortes de chansons pour dissiper l’anxiété de retourner à l’école », a déclaré William aux auditeurs, rapporte PEOPLE. « Et l’une des chansons dont je me souviens énormément et qui est restée avec moi tout ce temps, et que j’apprécie encore aujourd’hui en secret, est « The Best » de Tina Turner parce qu’assis sur la banquette arrière, chantant, j’avais l’impression un vrai moment en famille. » Diana chantait la chanson « à tue-tête » et ils faisaient parfois chanter le policier dans la voiture, a révélé William.

« Vous chantiez et écoutiez la musique jusqu’aux portes de l’école quand ils vous déposaient. Et, et c’est à ce moment-là que la réalité s’est en quelque sorte enfoncée dans le fait que vous retourniez vraiment à l’école parce qu’avant cela, vous ‘ vous êtes perdu dans les chansons. Vous aurez envie de le rejouer juste pour continuer ce moment en famille », a expliqué William. « Quand je l’écoute maintenant, cela me ramène à ces promenades en voiture et me rappelle beaucoup de souvenirs de ma mère. »

Les deux autres chansons qui ont une signification particulière pour William sont « Waka Waka » de Shakira et « Thunderstruck » d’AC/DC. Il pense qu’il est important de créer des souvenirs musicaux pour ses enfants, le prince George, 8 ans, la princesse Charlotte, 6 ans et le prince Louis, 3 ans, tout comme sa mère l’a fait pour lui et son frère. La chanson d’AC/DC est un peu surprenante, mais William a dit que c’était le « meilleur tonique pour un lundi matin » parce qu’il « vous réveille absolument, met votre semaine dans la meilleure humeur possible, et vous sentez que vous pouvez tout affronter et n’importe qui. »

Alors que les épisodes précédents de Time to Walk n’étaient disponibles que dans l’application Apple Watch Workout avec un abonnement Fitness +, l’épisode spécial de Noël de William sera diffusé trois fois sur Apple Music 1 gratuitement. Les diffusions gratuites sont prévues pour le lundi 6 décembre à 8 h, heure locale de Londres et de Los Angeles ; et le mardi 7 décembre à 8h00 heure locale à Sydney. William a également partagé un clip sur la page Instagram officielle du canard et de la duchesse de Cambridge la semaine dernière.

« Dans l’espoir d’inspirer d’autres personnes à devenir actives et à prendre plus de temps pour leur propre santé mentale, je voulais partager quelques-unes de mes histoires et chansons préférées avec vous dans un épisode de Time to Walk », a écrit William. « Cette expérience signifie encore plus pour moi sachant que trois grandes organisations caritatives en santé mentale : @giveusashoutinsta, @crisistextline et @lifelineaustralia recevront des dons pour continuer le travail important qu’elles accomplissent pour fournir un soutien 24h/24 et 7j/7 aux personnes dans le besoin. »