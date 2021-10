La princesse Diana est la «troisième roue» du mariage du prince Harry et de Meghan Markle | Royale | Nouvelles

L’auteur royal Andrew Morton a affirmé que “tous les chemins mènent à Diana” pour le duc et la duchesse de Sussex. M. Morton a ajouté que la mère de Harry, décédée dans un accident de voiture à Paris en 1997, a “façonné la vision du monde du couple”.

Écrivant dans le Mail on Sunday, M. Morton a déclaré: “Aujourd’hui pour Harry, et de plus en plus pour sa femme, tous les chemins mènent à Diana.

“La vie de sa mère axée sur la cause et la manière tragique de sa mort n’ont pas seulement coloré la relation de Harry avec sa famille et le grand public, elles ont façonné la vision du monde du couple.”

M. Morton, qui a écrit une version mise à jour de son livre ‘Meghan: A Hollywood Princess’, a ajouté: “Alors que les Sussex entreprenaient leur propre voyage ensemble à travers la vie royale, pas un jour ne s’est passé sans une référence, un souvenir ou une décision cela était lié d’une manière ou d’une autre à la défunte mère de Harry.

“Diana était la troisième roue de leur mariage.”

Le biographe royal, qui a écrit ” Diana: Her True Story “, a souligné comment la bague de fiançailles de Meghan contenait des diamants de la collection de bijoux de Diana.

S’exprimant lors de leur entretien de fiançailles, Harry a déclaré que sa défunte mère serait avec eux dans “ce voyage fou”.

M. Morton a déclaré: “Mais le fantôme de Diana planerait sur la vie du prince Harry et de sa nouvelle épouse de manière moins heureuse également, au fil du temps et alors que Meghan était aux prises avec un ensemble de défis étrangement similaires à ceux auxquels la mère était autrefois confrontée. -la belle-famille qu’elle n’a jamais rencontrée.”

Le couple a récemment effectué son premier grand voyage post-Megxit avec une visite à New York.

Les Sussex ont mené une série d’engagements de haut niveau dans la Grosse Pomme.

Ils ont commencé la visite par une apparition au One World Trade Centre de la ville.

Ils ont posé pour les médias au sommet du gratte-ciel sur fond panoramique, aux côtés du maire de New York Bill de Blasio et du gouverneur de l’État de New York Kathy Hochul.

Le couple a ensuite rencontré l’ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield.

Leur voyage à New York comprenait également une visite dans une école où Meghan a lu le livre de ses enfants, The Bench.

Et la tournée s’est terminée avec la montée sur scène des Sussex dans le cadre de l’événement Global Citizen Live, appelant les dirigeants à adopter une politique d’équité en matière de vaccins.