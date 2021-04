La princesse Diana était «pratique» avec les chasses aux œufs de Pâques de William et Harry dans Highgrove | Royal | Nouvelles

Ken Wharfe a partagé que Diana avait travaillé dur pour s’assurer que Harry et William appréciaient les vacances. Les experts royaux ont régulièrement fait l’éloge de la parentalité de Diana, Andrew Morton déclarant que la princesse était impliquée dans chaque partie de la vie de William et Harry.

M. Wharfe a partagé que la princesse avait «tout le personnel impliqué» cachant des œufs autour du jardin de Highgrove pour Pâques.

Plutôt que de les faire organiser une émeute à l’intérieur de la résidence royale, Diana a organisé des jeux pour ses enfants autour du jardin de 900 acres.

Il a ajouté: «Diana était une mère très active et organisait la chasse aux œufs de Pâques, mais elle impliquait tout le personnel de les cacher.

«Ils avaient des poulets là-bas et je me souviens que quelqu’un a suggéré de cacher certains des œufs dans le poulailler.»

Parler à OK! magazine, M. Wharfe a ajouté que les enfants royaux ont adoré les jeux de Pâques que Diana a mis en place.

Il a déclaré au point de vente: «Ils courraient partout sans inhibitions en essayant d’être les premiers à les trouver, harcelant le personnel pour leur dire où ils étaient cachés.»

M. Wharfe a également partagé que Diana avait appris à William et Harry à s’adresser aux employés royaux par leur prénom.

Il a ajouté: «Il n’y avait pas de barrière entre nous, le personnel et les princes – ils ont été encouragés à utiliser nos prénoms.»

En 1994, Diana a emmené ses deux enfants skier à Lech, en Autriche, à mi-parcours.

M. Wharfe a déclaré que le duo «a repris le ski incroyablement vite» et «était intrépide», mais a ajouté que Diana «était incroyablement douée pour cela».

Harry, alors âgé de 10 ans, était impatient de skier, l’ancien officier partageant: «Je pouvais voir qu’Harry était frustré de devoir suivre le moniteur de ski.

«Il voulait juste aller vite, alors il a skié en solo sur une montagne et s’est retrouvé dans de la boue et des fleurs.

« Nous avons dû aller le déterrer! Après cela, nous lui avons rappelé de rester avec le groupe. »

Après avoir interviewé la princesse en 1991, M. Morton a publié une biographie sur Diana qui détaille comment elle a élevé Harry et William.

Il a partagé dans ses livres Diana planifiait souvent des voyages et des vacances pour ses enfants, y compris le voyage de ski et des sorties à Thorpe Park.

M. Morton a affirmé que Diana renvoyait rarement à Charles ou à la famille les décisions concernant ses enfants.

En 2017, William a rappelé comment Diana s’était assurée que Harry et lui s’amusaient lorsqu’ils étaient enfants.

Dans le documentaire d’ITV, Diana, notre mère: sa vie et son héritage, qui a marqué le 20e anniversaire de la mort de Diana, le duc de Cambridge a déclaré que sa mère était «très informelle et appréciait vraiment les rires et le plaisir».

Il a ajouté: « Elle a compris qu’il y avait une vraie vie en dehors des murs du palais. »

Harry a également partagé dans le documentaire: «De bons souvenirs, de grands visages souriants.

« Elle nous a étouffés d’amour, c’est sûr. »