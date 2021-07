La princesse Diana photographiée dans un esprit de compétition lors d’une course de sprint lors de la journée sportive de Harry | Royale | Nouvelles

in

Mais une photographie déterrée montre une apparition royale moins connue – lors de la journée sportive de l’école du prince Harry à Wetherby en 1991. Harry, six ans à l’époque, a participé à plusieurs événements, dont une course en sac.

Les photos montrent le jeune Prince sautant au bout de la piste, juste derrière la première place.

Diana, une âme de compétitrice, a quitté ses chaussures ainsi que la tradition royale par la ligne de départ pour viser l’or dans la Mother’s Race.

Pour beaucoup, participer à la journée sportive de l’école de leurs enfants est une évidence – mais voir un Royal participer est tout un choc.

“Je ne me conforme pas à un livre de règles, car je dirige par le cœur, pas par la tête”, a déclaré la princesse Diana dans une interview en 1995.

LIRE LA SUITE: Les mémoires du prince Harry «seront une lecture assez troublée»

En 1990, elle est arrivée troisième.

La princesse a été vue chaque année en train de sprinter pieds nus dans des jupes fabuleuses tout en riant avec d’autres mères après.

Elle a également été photographiée avec le jeune Harry après les activités en un clin d’œil adorable.

William et Harry ont fréquenté l’école de Londres avant de rejoindre la Ludgrove School – et plus tard le Eton College.