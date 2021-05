La princesse Diana réduite aux larmes par la «trahison» de Bashir – «Comment pourrait-il être comme ça? | Royal | Nouvelles

Paul Burrell, l’ancien majordome de la princesse de Galles, a affirmé que M. Bashir l’appellerait chaque semaine «en vain» pour lui demander où se trouvait Diana. Il a été constaté que la BBC avait couvert les actes répréhensibles de M. Bashir dans une enquête, qui a également révélé que le journaliste de l’époque de Panorama avait agi de manière “ trompeuse ” pour obtenir l’interview.

Lors d’un appel téléphonique que le journaliste de la BBC et M. Burrell ont eu, Diana a décidé d’écouter pour entendre ce qui était demandé.

M. Burrell a déclaré: «Quand il a sonné ce jour-là, la princesse venait de rentrer à la maison, et je l’ai gardé en ligne au cas où elle voudrait lui parler.

«Je me souviens qu’il a demandé: ‘Est-ce qu’elle vous tient occupé, est-ce qu’elle vous fait courir les jambes comme d’habitude?’

«J’ai entendu ses pas se diriger vers mon garde-manger, et en entrant, elle a dit:« Qui est-ce?

«J’ai dit ‘Martin’ et elle a dit ‘Shh’ et a mis son oreille à côté de la mienne.”

S’adressant au Sun dimanche, M. Burrell a affirmé que M. Bashir était «irrespectueux» envers Diana et a demandé «est-elle encore sortie avec l’un de ses petits amis?».

M. Burrell a ajouté: “Il se plaignait qu’elle ne prenait pas ses appels et ne partageait pas autant avec lui qu’il le voulait.

«Ce fut un moment très inconfortable.»

Il a ensuite déclaré qu’après l’appel téléphonique avec M. Bashir, Diana «voyait un côté différent de lui et elle a été choquée, absolument stupéfaite par son irrévérence».

L’ancien majordome a ensuite partagé que Diana était émue par ce qu’elle avait entendu.

Il a déclaré au Sun dimanche: «Chaque fois qu’il s’adressait à elle en personne, il était toujours très poli et l’appelait ‘Votre Altesse Royale’. C’était, pour elle, comme écouter une personne différente.

«Après avoir raccroché le téléphone, elle avait l’air désemparée et elle m’a dit: ‘Comment a-t-il pu être comme ça?’ Je savais au regard qu’elle me lançait alors que la marée avait tourné.

«Je savais que c’était la fin de son amitié avec Martin.

«Puis elle a éclaté en sanglots et a couru hors de la pièce.

“Elle était vraiment blessée et elle s’est sentie trahie par lui.”

Cela vient après qu’une enquête sur l’interview de Panorama de la BBC avec Diana a révélé que la société n’avait pas respecté «des normes élevées d’intégrité et de transparence».

Selon Lord Dyson qui a mené l’enquête, M. Bashir a agi de manière “trompeuse” et a falsifié des documents pour obtenir l’interview.

Lord Dyson a découvert que M. Bashir avait trompé Earl Spencer en lui montrant de faux relevés bancaires qui suggéraient à tort que des individus étaient payés pour garder la princesse sous surveillance.

L’enquête a déclaré que M. Bashir avait menti plus tard, disant aux responsables de la BBC qu’il n’avait montré les faux documents à personne, et elle a décrit des parties importantes du récit de Bashir sur les événements de 1995 comme “incroyables, peu fiables et dans certains cas malhonnêtes”.