La princesse Diana serait un « modèle » pour les militants d’aujourd’hui, selon son ancienne styliste | Royale | Nouvelles

Le styliste Bruce Oldman a déclaré au Telegraph que, si la princesse de Galles était encore en vie, elle aurait très certainement été une pionnière pour les jeunes militants.

Il a déclaré : « Elle enseignerait certainement une chose ou deux aux militants d’aujourd’hui.

“Elle serait un modèle pour tous.”

Les commentaires précèdent ce qui aurait été son 60e anniversaire le 1er juillet.

Pour marquer l’événement, les fils du prince Harry et du prince William doivent dévoiler une statue honorant sa “vie et son héritage”.

Dans une déclaration conjointe lors de l’annonce du projet, les ducs de Sussex et de Cambridge ont déclaré que la statue avait été commandée pour “reconnaître son impact positif au Royaume-Uni et dans le monde”.

Les frères espèrent que « la statue aidera tous ceux qui visitent le palais de Kensington à réfléchir sur la vie de leur mère et son héritage ».

Les experts royaux ont noté que l’héritage philanthropique de Diana vit toujours fort chez ses fils qui sont tous deux partisans de plusieurs causes humanitaires.

La créatrice de mode britannique a déclaré: «Et elle ne serait pas en train de se moquer d’un ensemble de règles imaginaire.

« Elle donnerait à la foule politiquement correcte une course pour leur argent.

“Elle avait un sens de l’humour méchant et une grande capacité d’empathie et je pense qu’elle serait maintenant si sûre de sa position et si confiante dans ses réalisations qu’elle serait franche jusqu’à la franchise.”