La princesse Diana taquinée par le «clown» Andrew après un faux pas le jour du mariage – «J’ai épousé mon père!’ | Royale | Nouvelles

Le champion poids welter de l’UFC, le Nigérian américain Kamaru usman, a défié les irlandais Conor McGregor et l’américain Jorge Masvidal à un combat en juillet prochain. Usman (16-1) a déclaré aux médias qu’il s’entraînait depuis février et s’était porté volontaire pour défendre son championnat UFC de 170 livres depuis avril, puis mai, également juin […] More