La princesse enceinte Beatrice reçoit le cri d’anniversaire de son mari

Princesse Béatrice a beaucoup à célébrer !

La fille de 33 ans de Sarah Ferguson et Prince André a sonné son anniversaire le dimanche 8 août. Le mari de la royale britannique Edoardo Mapelli Mozzi a partagé un selfie du couple sur la plage ensemble sur sa page Instagram.

“Joyeux anniversaire mon amour”, ai-je sous-titré le message. “TE Amo con todo mi corazon.”

Les deux ont récemment profité de nombreux moments de vie spéciaux. Le samedi 17 juillet, ils ont célébré leur premier anniversaire de mariage après s’être mariés à la chapelle royale de la Toussaint au château de Windsor en juillet 2020. “Je ne peux pas croire que cela fait 1 an”, a écrit Edoardo sur son compte Instagram. .

“Chaque seconde de chaque jour a été si pleine de joie, de bonheur, de rire et d’amour”, a-t-il poursuivi. “Tu es la personne la plus gentille, la plus belle et la plus belle du monde. Merci ma chérie pour chaque seconde.”

La photo montrait le duo marié devant un magnifique ciel bleu clair. Beatrice portait des lunettes de soleil, tandis qu’Edoardo portait un chapeau et un t-shirt blanc.