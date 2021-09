La princesse Eugénie a découvert sa passion dans la vie alors qu’elle n’avait que 16 ans – “Mon premier moment” | Royale | Nouvelles

Le Royal a un niveau A dans le sujet et a ensuite étudié l’histoire de l’art ainsi que la littérature et la politique anglaises à l’Université de Newcastle. La fille cadette de Sarah Ferguson et du prince Andrew est récemment apparue dans un épisode de Sky’s Inside Art. Tourné en décembre 2020, le programme explore l’exposition en cours à la Queen’s Gallery, Buckingham Palace, “Masterpieces from Buckingham Palace”.

Eugénie a expliqué à la présentatrice Kate Bryan comment son amour pour l’art avait été déclenché par un tableau particulier de la collection royale.

Quand elle avait seize ans et qu’elle étudiait pour son bac, elle a eu droit à une visite privée de la collection par l’un des conservateurs.

Son attention a été attirée par un tableau de Federico Zuccaro, communément appelé « Calomnie d’Apelle ».

« En fait, j’ai étudié un tableau de la Royal Collection à l’école quand j’avais 16 ans », a-t-elle expliqué.

«Certaines des personnes formidables de la Royal Collection m’ont fait visiter et je l’ai choisie.

« C’était la première fois que je me plongeais vraiment dans la collection.

La princesse Eugénie a épousé Jack Brooksbank à la chapelle St George le 12 octobre 2018.

Eugénie portait une robe de Peter Pilotto et Christopher De Vos, qu’elle a surmontée d’un diadème émeraude qu’elle a emprunté à la reine.

Elle a donné naissance à son bébé August le 9 février de cette année et est actuellement en congé de maternité.