La princesse Eugénie a rompu à deux reprises la tradition royale avec un petit garçon avant le baptême | Royale | Nouvelles

La princesse Eugénie révèle que le prince Philip a rencontré son bébé

La princesse Eugénie et Zara Tindall devraient baptiser leurs bébés ce week-end lors d’une cérémonie conjointe. Eugénie et son mari Jack Brooksbank ont ​​accueilli leur premier enfant en août en février. Zara et son mari Mike, quant à eux, ont eu leur troisième enfant, Lucas, en mars. Tous deux seront baptisés à la Chapelle Royale de Tous les Saints à Windsor Great Park.

La reine est déterminée à être présente après avoir été forcée de se retirer du service du dimanche du Souvenir du week-end dernier au cénotaphe en raison d’une entorse au dos.

Des sources ont déclaré au Sun que Sa Majesté était « très désireuse » d’être là car elle « sait à quel point cela est important pour ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ».

Les baptêmes royaux sont généralement une affaire extravagante, remplie de célébrations et souvent accompagnées d’une multitude de photographies officielles et d’une riche tradition.

Pourtant, la tradition est quelque chose dont Eugénie et son mari se sont éloignés lorsqu’ils ont accueilli August dans le monde plus tôt cette année.

Les bébés royaux font généralement leur première apparition publique en dehors des heures d’hôpital après leur naissance.

Eugénie et Jack ont ​​accueilli August dans le monde en février.

August est le premier enfant d'Eugénie et Jack.

La princesse Diana, Sarah Ferguson et la duchesse de Cambridge ont toutes suivi cette tradition.

Le prince Harry et Meghan Markle ont cependant choisi de ne pas le faire.

Au lieu de cela, ils ont présenté Archie au monde via une interview et un photocall qu’ils avaient eux-mêmes organisés.

Pour Eugénie et Jack, ils ont adopté une approche royale beaucoup plus moderne – en présentant August via Instagram.

En se rendant sur le site de partage de photos et de vidéos le mardi 9 février, Eugénie a mis en ligne une magnifique photo en noir et blanc d’elle et des mains de Jack berçant les petits doigts et le bras d’August.

La naissance d'août a été confirmée dans un adorable post Instagram.

Elle a sous-titré la photo réconfortante avec trois cœurs bleus et deux points d’exclamation.

La publication a reçu plus de 530 000 likes et près de 19 000 commentaires.

Les annonces précédentes de naissances royales ont eu lieu en quelques heures, voire quelques minutes.

La naissance d’Eugénie, en revanche, est annoncée une dizaine d’heures plus tard.

Meghan était l’une des dernières annonces, car l’arrivée d’Archie a été confirmée huit heures après sa naissance.

Le couple a partagé une série de photos adorables sur Instagram.

Une déclaration disait: «Son Altesse Royale la princesse Eugénie a accouché en toute sécurité d’un fils aujourd’hui, 9 février 2021, à 8 h 55 à l’hôpital de Portland.

« Jack Brooksbank était présent. Le bébé pèse 8 livres 1 once.

La déclaration a confirmé qu’Eugénie et August « allaient bien » et a exprimé la joie de la famille au sens large.

Le troisième enfant de Zara et Mike Tindall, Lucas, est arrivé six semaines après son cousin August.

Mike a déclaré à son podcast « The Good, The Bad & The Rugby » peu de temps après la naissance que Lucas était arrivé « très rapidement ».

Le fils de Zara et Mike Tindall sera également baptisé ce week-end.

Il est né sur le sol de la salle de bain de la maison du couple à Gatcombe Park, pesant 8 livres 4 onces.

Lucas a deux frères et sœurs plus âgés : Mia, sept ans, et Lena, trois ans.

August et Lucas ont tous deux Philip comme deuxième prénom, en hommage au défunt duc d’Édimbourg.

S’exprimant avant le baptême de ce week-end, la commentatrice royale Penny Junor a déclaré au Sun: « Je n’ai jamais entendu parler de deux bébés royaux baptisés ensemble comme ça, mais ce sera merveilleux d’avoir la reine là-bas.

« Cela enverrait également un message fantastique au monde qu’elle n’est pas encore prête à nous quitter.

«Elle est très spirituelle, un baptême est une occasion très importante pour le chef de l’Église d’Angleterre et être là sera d’une grande importance pour elle. Elle aime beaucoup Zara et Mike, et Eugénie aussi.

On ne sait pas encore quel bébé, si l’un d’eux, portera la traditionnelle robe royale de baptême.

Ce qui est clair, cependant, c’est que de l’eau bénite fraîche sera utilisée pendant le service.

Le prince Charles a ramené des bouteilles du Jourdain – où Jésus a été baptisé – après un voyage là-bas cette semaine.

La cérémonie sera dirigée par le chanoine Martin Poll, aumônier de Great Windsor Park.