La princesse Eugénie célèbre la Journée mondiale des océans avec une adorable vidéo d’août | Royale | Nouvelles

in

Le nouveau clip a été partagé en trois parties dans l’histoire Instagram d’Eugénie, ainsi qu’un article sur la sensibilisation à l’environnement en reconnaissance de la Journée mondiale des océans. Dans la vidéo, August, quatre mois, est assis dans son transat pour bébé, blottissant un “requin duveteux”.

La princesse a déclaré : « C’est la Journée mondiale des océans aujourd’hui. Une journée pour célébrer nos magnifiques océans et toutes les créatures qui s’y trouvent.

« Une journée pour sensibiliser à quelque chose de si essentiel dans toutes nos vies.

“Et une journée pour se blottir contre des requins duveteux.”

Le poste d’Eugénie a eu une signification plus profonde puisqu’elle est devenue ce mois-ci ambassadrice de la Blue Marine Foundation (BLUE), un organisme de bienfaisance dédié à la restauration de la santé des océans.

August est né le 9 février à l’hôpital de Portland à Londres, pour le plus grand bonheur de la reine Elizabeth II et de la famille royale.

La princesse a également fait un voyage à une exposition à Londres, visitant Forest For Change à Somerset House.

En créant un article à côté de l’adorable vidéo, Eugénie, 31 ans, a écrit: “Aujourd’hui, je suis allé visiter la forêt pour le changement à Somerset House avec la merveilleuse équipe de @theglobalgoals.

« Au milieu de cette magnifique forêt se trouvent les 17 objectifs mondiaux de @unitednations comme piliers. Aujourd’hui, nous célébrions l’objectif 14 : la vie sous l’eau à l’occasion de la Journée mondiale des océans. ⁣

« J’ai écouté des gens incroyables faire des choses remarquables pour aider à protéger nos océans et être une force de changement pour eux et les créatures qui s’y trouvent. ⁣

LIRE LA SUITE: Le prince Charles brise le silence sur bébé Lilibet alors qu’il s’exprime

“Merci @theglobalgoals de nous avoir réunis pour parler de l’océan et de m’avoir parlé de mon nouveau rôle en tant qu’ambassadeur de la @bluemarinefoundation.”

La princesse est impliquée dans l’association depuis quelques années. En 2019, elle a ouvert le plus grand événement de collecte de fonds de l’association – une balade à vélo Londres-Monaco couvrant environ 900 km.

La mission de BLUE est de lutter contre la surpêche et la destruction de la biodiversité en créant des réserves marines à grande échelle et en développant des modèles de pêche durable.

Jusqu’à présent, l’association a contribué à protéger plus de quatre millions de kilomètres carrés d’océan et a joué un rôle essentiel dans la création de la plus grande réserve marine de l’Atlantique – une zone presque de la taille de la France.

A NE PAS MANQUER :

Meghan Markle tente des discussions “secrètes” avec Kate Middleton [REVEAL]

Meghan Markle et le prince Harry accusés d’une erreur de bébé dans le protocole royal [INSIGHT]

‘Je suis heureux!’ Sarah Ferguson parle de son petit-fils August [SPOTLIGHT]

La publication d’Eugénie a attiré plus de 56 000 likes sur Instagram et de nombreux utilisateurs ont félicité la princesse pour son travail acharné.

Un utilisateur a écrit: “Merci chère princesse Eugénie d’avoir soutenu une cause aussi louable et d’avoir partagé votre travail et vos photos avec nous.”

Un autre a simplement dit : « Un nouveau rôle incroyable ! Toutes nos félicitations”

BLUE a également félicité la princesse dans une réponse à son message, en déclarant: “Nous sommes ravis que vous rejoigniez BLUE dans notre combat pour protéger l’océan, merci pour votre soutien.”