La princesse Eugénie célèbre la première fête des mères avec une nouvelle photo de son fils

Aimer la vie! Princesse Eugénie a partagé une nouvelle photo de son fils d’un mois, August, alors qu’il sonnait à l’occasion de sa première fête des mères.

«Je suis tellement excitée d’être la mère d’Août et comme vous pouvez le voir, je profite de ma première fête des mères», a déclaré le membre de la famille royale britannique, 30 ans, dans un post Instagram du dimanche 14 mars. «Je célèbre aussi ma belle Mumma, [Sarah Ferguson], avec cette photo de nous de mars 1990. Vous m’avez tellement appris. Bonne fête des mères à tous.

Dans le téléchargement sur les réseaux sociaux, le petit s’est reposé sur une couverture à côté de fleurs jaunes. Il portait des chaussons de lapin, un pantalon à motifs de baleines, un pull blanc et un chapeau assorti.

La mère de la native d’Angleterre, Sarah Ferguson, a tenu sa plus jeune fille dans la deuxième diapositive. (La duchesse d’York, 61 ans, est également la mère de Princesse Béatrice avec ex-mari Prince Andrew.)

Eugénie et son mari, Jack Brooksbank, a annoncé en septembre 2020 que leur premier enfant était en route. «Jack et moi sommes tellement excités pour le début de 2021», a déclaré la star alors enceinte dans sa révélation Instagram.

Le mois d’août est arrivé cinq mois plus tard. La nouvelle maman a partagé une jolie photo en noir et blanc d’elle-même et de Brooksbank, 34 ans, tenant la main de l’enfant le 9 février. Elle a révélé le sexe de son petit garçon dans le post Instagram en le sous-titrant avec des emojis au cœur bleu.

«Nous voulions vous présenter August Philip Hawke Brooksbank», a-t-elle écrit à côté de photos de famille plus tard dans la semaine. «Merci pour tant de merveilleux messages. Nos cœurs sont pleins d’amour pour ce petit humain, les mots ne peuvent pas exprimer. Nous sommes ravis de pouvoir partager ces photos avec vous. »

Les photos ont été prises par la «merveilleuse sage-femme du couple», a-t-elle poursuivi en écrivant, ajoutant: «Merci aux merveilleux travailleurs essentiels, y compris notre sage-femme, qui sont venus donner congé à notre garçon.»

Avant l’arrivée d’août, Ferguson a déclaré en exclusivité Nous hebdomadaire qu’Eugénie ferait une maman «cadeau». Le Trouver Sarah l’auteur a expliqué en janvier: «Elle est incroyablement empathique et sera une mère formidable. C’est une personne très forte et déterminée, toujours à la recherche de la vérité dans tout ce qu’elle fait.

La fille aînée de la duchesse, 32 ans, est devenue belle-mère en juillet 2020 lorsqu’elle s’est mariée Eduardo Mapelli Mozzi.

« Cette année, j’ai eu le grand honneur de devenir belle-mère, et j’ai passé un moment le plus remarquable à revenir sur certaines de mes histoires préférées à l’heure du coucher », a déclaré Beatrice au Standard du soir de sa relation avec Christopher, 5 ans, plus tôt ce mois-ci. «Lire des histoires au cours de cette dernière année a été la meilleure forme d’aventure dans la sécurité de nos propres maisons.»

