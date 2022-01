La princesse Eugénie célèbre le nouvel an avec des photos inédites de son fils

Deux mots : Surcharge de gentillesse !

princesse eugénie a donné aux fans royaux un aperçu de certains de ses moments les plus mémorables de 2021, y compris des photos réconfortantes d’elle et de son mari Jack Brooksbankest un petit garçon, Août Philip Hawke Brooksbank.

Prenant sur Instagram le jour du Nouvel An, le royal de 31 ans a publié des images inédites du couple passant du temps en tête-à-tête avec leur fils, maintenant âgé de 11 mois.

Dans un adorable instantané, la nouvelle maman a affiché un large sourire alors qu’elle profitait de l’air frais avec bébé August. Une autre photo montrait le duo mère-fils lors d’une promenade en plein air, tandis qu’une photo capturait un moment franc de Jack portant leur petit quand il était nouveau-né.

De plus, Eugénie a également partagé d’adorables selfies d’elle et de son mari de 35 ans, ainsi que des photos d’elle avec sa sœur Princesse Béatricela fille de Terre de sienne et un retour en arrière de son défunt grand-père le prince philippe et grand-mère Reine Elizabeth II.