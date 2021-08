La princesse Eugénie et Béatrice ont dû naviguer dans un «monde divisé» | Royale | Nouvelles

in

La princesse Béatrice et sa sœur la princesse Eugénie ont été confrontées à un “monde divisé” à la suite du divorce de leurs parents, le prince Andrew et Sarah Ferguson, a déclaré un expert. Le documentaire de Channel 5 “When Fergie Met the Monarchy” affirme que les deux jeunes princesses devaient “constamment marcher sur la corde raide” entre les Windsor et la famille Ferguson.

L’auteur royal Tom Quinn a déclaré : “C’est presque ce genre de monde divisé.

“Le côté sauvage d’eux peut sortir quand ils sont avec Sarah et c’est certainement le cas, puis le côté sobre qu’ils jouent pour la famille royale. La reine aimait Eugénie et Béatrice.”

Glynis Barber, la narratrice du documentaire, a déclaré: “Les jeunes femmes devaient constamment marcher sur la corde raide entre être un Ferguson avec leur mère et un Windsor avec leur famille élargie.

“Ce bras de fer pour les princesses a fait son apparition dans le cadre le plus public.

“En 2011, la famille royale s’est réunie pour célébrer le mariage du prince William et de Kate Middleton.

LIRE LA SUITE: Le prince Andrew manquera la tradition d’anniversaire alors que le royal fait face à la vie en marge

“Les princesses Béatrice et Eugénie ont été invitées avec leur père mais Fergie a été fermement laissée de côté.”

Sarah Ferguson ne figurait pas sur la liste des invités au mariage pour le service à l’abbaye de Westminster ni pour la réception du soir au palais de Buckingham.

Elle a admis dans une récente interview qu’elle ne se sentait pas “digne” d’assister à leur mariage et s’est plutôt rendue en vacances en Thaïlande.

Les noces du prince William et de Kate ont eu lieu peu de temps après que Fergie ait été attrapée par un journaliste de News of the World offrant l’accès à son ex-mari pour une somme de 500 000 £.

Elle a également fait scandale dans la famille royale en 1992 après avoir été photographiée en train de bronzer seins nus avec le financier américain John Bryan en train de lui embrasser les orteils.

A cette époque, il était largement rapporté que la Maison de Windsor souhaitait demander la garde des deux jeunes princesses.

Le prince Andrew et Fergie ont cependant réussi à conclure un accord de coparentalité et sont restés des amis proches.

Alors que Fergie a souvent été exclue des cercles royaux, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie sont restées proches de la reine et de la famille royale et assistent fréquemment à des événements royaux.

Les deux princesses entretiennent actuellement une relation étroite avec leurs parents et passent les vacances de Noël et d’été avec la famille royale à Sandringham et Balmoral.