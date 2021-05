La princesse Eugénie et Béatrice ont suscité une «obsession» pour le choix des tenues | Royal | Nouvelles

La princesse Eugénie et la princesse Béatrice ont aidé à lancer une “obsession étrange” avec les fascinateurs, ont affirmé des commentateurs royaux. Les tristement célèbres coiffes de mariage royal des filles de York en 2011 ont été discutées dans le sillage du prince William et de Kate, duchesse de Cambridge, célébrant leur 10e anniversaire. L’animateur d’HeirPod, Omid Scobie, a discuté de ses moments préférés de la journée avec la correspondante étrangère d’ABC News, Maggie Rulli.

Il a déclaré aux auditeurs: «Je garderai toujours de bons souvenirs de ce jour-là de choses qui n’étaient peut-être pas les principaux articles les plus importants.

«Mes premières pensées en ce qui concerne le mariage royal vont toujours être les fascinateurs de la princesse Eugénie et de la princesse Béatrice.

“En fait, le monde avait une étrange obsession pour les fascinateurs après ce mariage.”

Mme Rulli a ajouté: “En tant qu’Américain qui le regardait, tout le monde était un peu confus, si je suis honnête.”

Elle a poursuivi: “Nous avons continué à penser, ‘qu’est-ce que c’est que ça?’

«Et il y avait tellement de listes sur les 10 meilleurs chapeaux royaux.

«Ils étaient presque comme des œuvres d’art sur la tête des gens.

“Je n’avais jamais rien vu de tel auparavant.”

Celle de Beatrice était beige avec un design ovale vertical et des éléments de ruban.

Il était assorti à son ensemble nu Valentino Haute Couture.

En 2018, Eugénie a évoqué les réactions négatives qu’ils ont subies sur leurs tenues, déclarant à Cosmopolitan: «Il y avait un article horrible qui avait été écrit sur Béatrice et elle était vraiment bouleversée.

«Nous étions sur le point de sortir et elle a eu un petit tremblement et a pleuré.

“Je m’occupais d’elle. Et puis environ une heure plus tard, j’ai eu une oscillation et j’ai commencé à pleurer et Bea était là pour moi.”