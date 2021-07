La princesse Eugénie et Béatrice qualifient le prince Harry de « joker résident » dans la famille royale | Royale | Nouvelles

in

Les deux cousins ​​du prince Harry sont connus pour sympathiser avec le duc de Sussex car il n’a jamais eu la chance de s’exprimer auparavant. Les commentaires des sœurs royales interviennent alors que le duc de Sussex s’apprête à publier un mémoire de sa vie à la fin de 2022. La famille royale craindrait que les révélations des mémoires du prince Harry ne sapent la réputation du prince Charles.

Le palais aurait “des craintes très réelles” sur ce que le duc de Sussex a le potentiel de partager.

Un ami a déclaré au Mail on Sunday: “Béatrice et Eugénie pensent que les remarques franches de Harry peuvent avoir été déclenchées parce qu’auparavant sa voix et ses opinions étaient rarement entendues au sein de la famille royale.”

Ils décrivent le prince Harry comme étant le « joker résident » de la famille royale.

Ils ont ajouté que “les yeux roulaient” chaque fois qu’il tentait de discuter de questions sérieuses.

Le duc de Sussex serait toujours proche de ses cousines Béatrice et Eugénie, malgré son déménagement en Californie.

Lui et sa femme, Meghan Markle, ont permis à la princesse Eugénie et à son mari de vivre à Frogmore Cottage à Windsor.

Récemment, la princesse Eugénie a déclaré : “Je n’aurais pas la prétention de donner des conseils à Harry et Meghan.

“Cependant, je voudrais sauf leur dire d’être heureux.”

Cependant, les avocats du prince Harry ont réfuté cette affirmation.

À propos du livre à venir, le prince Harry a déclaré : « J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu’homme que je suis devenu.

“J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises, je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun qu’on ne le pense.

“Je suis profondément reconnaissant de l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent.

“Je suis ravi que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et entièrement véridique.”