La princesse Eugénie et la princesse Béatrice soutiennent le prince Harry

Le prince Harry ne publiera littéralement pas ses mémoires avant l’année prochaine, et c’est en quelque sorte déjà la chose la plus dramatique de tous les temps. La famille royale monte en flèche, les amis de Harry Eton et de l’armée craignent qu’il ne les expose, et même les cousines de Harry, la princesse Beatrice et le prince Eugénie sont choquées. Mais! Apparemment, Béatrice et Eugénie comprennent également d’où vient Harry.

Une source a déclaré au Mail on Sunday : “Ils pensent que les remarques franches de Harry peuvent avoir été déclenchées parce qu’auparavant, sa voix et ses opinions étaient rarement entendues au sein de la famille royale”.

Je veux dire, pas étonnant qu’il veuille raconter son histoire ! Cela dit, une source royale de premier plan aurait également déclaré au média que “La tourmente émotionnelle [the royals] attendre plus d’un an pour la publication va être une torture. Ce qui est vraiment révélateur, c’est que même les proches dont il reste le plus proche, comme les princesses Eugénie et Béatrice, sont abasourdis par ce qu’il prépare.

Alors oui, ces deux-là sont une combinaison de stupéfait et de “nous l’avons compris”. Quoi qu’il en soit, Harry est très proche de ses cousins ​​et a même laissé Eugénie et son mari Jack Brooksbank emménager dans sa maison britannique et celle de Meghan Markle, Frogmore Cottage. Le prince Harry est en fait resté avec Eugénie à la maison lors de sa récente visite pour le dévoilement de la statue de la princesse Diana, il est donc clair qu’ils sont en bons termes !

Aussi, pendant que nous sommes ici, voici ce que Harry a dit à propos de son livre, hum :

“J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu’homme que je suis devenu. J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au sens propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons. Je suis profondément reconnaissant d’avoir l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de mon la vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et entièrement véridique. “

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

