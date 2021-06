Les réputations de Béatrice et Eugénie discutées par Nicholl

Cela s’avère être une grande année pour les bébés royaux après que la princesse Eugénie a accueilli son fils August en février, tandis que Zara Tindall a eu un garçon, Lucas, en mars, et la princesse Beatrice attend son premier enfant, qui sera le 12e arrière-petit-enfant de la reine , en automne. Meghan a donné naissance à son deuxième enfant à 11h40 le vendredi 4 juin à l’hôpital Santa Barbara Cottage en Californie, le couple affirmant avoir été “béni” par Lili et la décrivant comme “plus que nous n’aurions pu l’imaginer”. Le bébé – une sœur cadette du fils de deux ans des Sussex, Archie Mountbatten-Windsor – pesait 7 lb 11 oz.

La cousine de Harry a partagé sa joie face à la nouvelle alors qu’elle publiait sur Instragram ce soir : “Félicitations, chers cousins… nous ne pourrions pas être plus heureux pour vous tous”, suivi d’une série d’émojis cardiaques.

Lilibet est le surnom de la famille de la reine et ce choix rend hommage au monarque à une époque difficile pour les Windsor, qui pleurent la perte du duc d’Édimbourg.

Ils ont également fait face au chagrin et à la division après que les Sussex, qui ont démissionné en tant que membres de la famille royale l’année dernière, ont plongé la monarchie dans la crise avec leur interview explosive d’Oprah Winfrey.

Harry a fait d’autres commentaires controversés sur sa famille au cours des semaines suivantes et a également connu une rupture de longue date avec son frère William.

Le compte Twitter officiel de William et Kate a publié un message disant : “Nous sommes tous ravis de l’heureuse nouvelle de l’arrivée de bébé Lili. Félicitations à Harry, Meghan et Archie.”

La princesse Eugénie a adressé ses félicitations à ses “chers cousins” pour la naissance de Lilibet (Image: GETTY)

Le récit du prince de Galles et de la duchesse de Cornouailles a également accueilli “le bébé Lilibet Diana”, ajoutant: “Je leur souhaite à tous bonne chance en cette période spéciale”.

Le compte Twitter officiel de la monarchie a partagé une image du jour du mariage de Harry et Meghan, a célébré l’arrivée et a noté que le bébé était le onzième arrière-petit-enfant de la reine.

Il a également fait écho à une déclaration antérieure d’une porte-parole du palais de Buckingham, déclarant: “La reine, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles et le duc et la duchesse de Cambridge sont ravis de la nouvelle”.

Dans un message de remerciement sur leur site Web Archewell, Harry et Meghan ont déclaré: “Le 4 juin, nous avons été bénis avec l’arrivée de notre fille, Lili. Elle est plus que nous n’aurions jamais pu imaginer, et nous restons reconnaissants pour l’amour et prières que nous avons ressenties à travers le monde.

La princesse Eugénie a déclaré qu’elle “ne pouvait pas être plus heureuse” de la joie de bébé (Image: PRINCESS EUGENIE INSTAGRAM)

“Merci pour votre gentillesse et votre soutien continus pendant cette période très spéciale pour notre famille.”

Le Premier ministre Boris Johnson faisait partie de ceux qui se sont joints à la célébration de l’arrivée du bébé, en tweetant: “Beaucoup de félicitations au duc et à la duchesse de Sussex pour la naissance de leur fille.”

L’attachée de presse des Sussex a confirmé que le bébé s’appelait Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor.

Elle a ajouté: “La mère et l’enfant sont en bonne santé et se portent bien et s’installent à la maison.

“Lili porte le nom de son arrière-grand-mère, Sa Majesté la Reine, dont le surnom familial est Lilibet.

“Son deuxième prénom, Diana, a été choisi pour honorer sa défunte grand-mère bien-aimée, la princesse de Galles.”

On s’attendait depuis longtemps à ce que Harry rende hommage à sa défunte mère Diana, princesse de Galles, décédée dans un accident de voiture à l’âge de 12 ans.

La porte-parole du couple a ajouté: “Le duc et la duchesse vous remercient pour vos vœux chaleureux et vos prières alors qu’ils profitent de ce moment spécial en famille.”

Harry et Meghan sont maintenant en congé parental, a indiqué leur site Web.

Ils ont demandé aux sympathisants de soutenir les organisations aidant les femmes – Girls Inc, Harvest Home, CAMFED ou Myna Mahila Foundation – plutôt que d’envoyer des cadeaux.

Le couple a révélé qu’il attendait une fille en mars lors de son entretien explosif avec Winfrey.

Ce fut un moment plus léger lors d’une émission qui a laissé la monarchie en crise.

Meghan a accusé un membre anonyme de la famille royale – pas la reine ou Philip – de racisme, affirmant qu’ils s’inquiétaient de la couleur de la peau d’Archie avant sa naissance.

La duchesse a également reproché à l’institution de ne pas l’avoir aidée lorsqu’elle était suicidaire.

La reine a répondu en disant que les problèmes étaient pris “très au sérieux” mais que “certains souvenirs peuvent varier” et que la question serait traitée par la famille en privé.

Le nouveau bébé est le onzième arrière-petit-enfant de la reine et le premier à naître depuis la mort de Philip.