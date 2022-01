La princesse Eugénie jouera un rôle clé si Harry et Meghan visitent le Royaume-Uni | Royale | Des nouvelles

La royale de 31 ans vit à Frogmore Cottage avec son mari, Jack Brooksbank, et leur fils, August, né en février de l’année dernière. La famille a emménagé dans le cottage, situé à seulement dix minutes à pied du château de Windsor, au début de 2021. Frogmore Cottage était l’ancienne maison du prince Harry et de Meghan Markle lorsqu’ils travaillaient dans la famille royale au Royaume-Uni.

Les Sussex, qui ont dépensé 2,4 millions de livres sterling pour rénover le chalet, ont emménagé en avril 2019, juste avant la naissance de leur premier enfant, Archie.

Mais bien que le cottage soit maintenant habité par Eugénie et Jack, il reste la base du duc et de la duchesse de Sussex au Royaume-Uni.

Un initié royal avait précédemment déclaré au Sun: « Frogmore Cottage continue d’être la résidence des Sussex au Royaume-Uni et ils sont ravis de pouvoir ouvrir leur maison à la princesse Eugénie et à Jack alors qu’ils fondent leur propre famille. »

Par conséquent, il semble probable que les Sussex resteraient avec Eugénie s’ils effectuaient un voyage de retour au Royaume-Uni.

Il y a longtemps eu des spéculations sur le retour ou non de Harry et Meghan au Royaume-Uni.

Le couple royal, qui a déménagé aux États-Unis en mars 2020, n’est retourné au Royaume-Uni qu’une poignée de fois.

Leur deuxième enfant, Lilibet, n’est pas encore venue au Royaume-Uni pour rencontrer son homonyme, la reine.

Mais les experts royaux ont émis l’hypothèse que la famille pourrait revenir au Royaume-Uni au printemps, lors d’un voyage en Europe qui pourrait coïncider avec les Jeux Invictus.

Les Jeux chevauchent également les célébrations du jubilé de platine de la reine, qui se déroulent pendant un week-end férié prolongé du 2 au 5 juin 2022.

L’expert royal Katie Nicholl a déclaré que le couple était « susceptible » de s’impliquer dans les célébrations, malgré la rupture présumée entre Meghan et Harry et d’autres membres de la famille royale.

S’adressant à Entertainment Tonight précédemment, elle a déclaré: « Je pense que nous pouvons être certains que Harry et Meghan reviendront en Grande-Bretagne.

« Je pense que les célébrations du jubilé de platine en juin 2022 sont une opportunité probable pour eux de venir faire partie des célébrations officielles de la 70e année de la reine. »

Mais en parlant à Express.co.uk, l’auteur royal Penny Junor a affirmé qu’une réunion était peu probable.

L’auteur de ‘The Firm: The Troubled Life of the House of Windsor’ a déclaré: « Je ne peux pas voir cela se produire de si tôt – je pense que Meghan et Harry ont fait beaucoup de dégâts et ont été incroyablement blessants pour trop de membres de la famille .

« Je ne vois tout simplement pas pour le moment beaucoup de chances de réconciliation. »

Elle a ajouté: « Ils sont à l’autre bout du monde et à cause de Covid, il a été impossible de vraiment voyager beaucoup.

« Mais je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de volonté pour le moment, de la part de qui que ce soit, d’améliorer les choses. »