La princesse Eugénie, la reine et Andrew pourraient devenir les voisins de Cambridge alors qu’ils quittent Londres | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge envisageraient “sérieusement” de déménager à Windsor avec leurs trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Si William et Kate déménagent, ils compteront Eugénie, Andrew et la reine parmi leurs voisins.

Eugénie séjourne à Frogmore Cottage, l’ancienne maison de Meghan Markle et du prince Harry à Windsor, avec son mari Jack Brooksbank et leur fils August.

Pendant ce temps, la reine est principalement basée au château de Winsor depuis la pandémie.

Le prince Andrew et son ex-femme Sarah Ferguson vivent également à Windsor au Royal Lodge.

Si William et Kate déménagent à Windsor, ils seront plus proches d’Eugénie, de la reine et du duc et de la duchesse d’York.

Cette décision signifierait également que les Cambridges sont plus proches des parents de Kate, Carole et Michael Middleton.

Les Middleton vivent à Bucklebury, Berskhire.

Ils seraient sans doute ravis d’avoir leurs petits-enfants plus près d’eux.

La reine était auparavant basée à Buckingham Palace mais depuis la pandémie, elle est principalement à Windsor.

Eugénie et Jack vivent dans l’ancienne maison du duc et de la duchesse de Sussex après avoir quitté leurs fonctions royales et déménagé aux États-Unis.

Et les York continuent de partager une résidence malgré leur divorce en 1996.