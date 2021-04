La princesse Eugénie lors de son premier engagement public depuis les funérailles du prince Philip | Royal | Nouvelles

La nouvelle maman a ravi les membres de l’organisation Survivor Alliance, puisqu’elle les a rejoints par appel vidéo pour célébrer leur troisième anniversaire vendredi. Elle a passé une heure à interviewer le directeur exécutif de l’organisme de bienfaisance, Minh Dang, à propos du travail du groupe. Au cours de sa conversation avec les membres du collectif, la princesse a déclaré: «Je suis incroyablement fière de tout ce qui se passe actuellement.

“Je dois dire que je suis ravi de poser des questions et de ne pas y répondre maintenant.”

Survivor Alliance travaille avec les survivants de l’esclavage et de la traite des êtres humains, dans le but de les unir et de leur donner les moyens de devenir “les leaders du mouvement anti-esclavagiste”.

C’est un sujet qui intéresse particulièrement Eugénie qui, avec son amie Julia De Boinville, a créé le Collectif anti-esclavage en 2017.

Son objectif est d’abolir l’esclavage moderne et de fournir un soutien aux femmes vulnérables.

La princesse a annoncé le lancement de sa campagne lors du Changemakers Summit à Londres il y a trois ans.

À l’époque, elle a déclaré: «Nous allons créer un Collectif anti-esclavage qui vise à sensibiliser à l’esclavage mondial.

Lors d’un entretien avec l’Armée du Salut en 2016, elle a déclaré: “Tous ceux qui travaillent dans l’esclavage moderne et qui essaient de se battre pour les gens qui n’ont pas de voix sont courageux.”

Eugénie a également aidé ses parents, le duc et la duchesse York, à créer la clé de la liberté.

Il s’agit d’une initiative d’entreprise sociale qui soutient et facilite la mise sur le marché des produits fabriqués par les survivantes de la traite à la Fondation Women’s Interlink.