La princesse Eugénie « met tout en œuvre » pour guérir la faille royale avec le prince Harry | Royale | Nouvelles

in

L’initié royal Dickie Arbiter a affirmé que la princesse Eugénie était prête à tout faire pour combler le fossé entre les Sussex et le reste de la famille royale. M. Arbiter a déclaré au programme australien Today qu’Eugénie avait un “lien très étroit” avec le prince Harry, mais a également averti que la guérison de la fracture nécessitera probablement l’implication du reste de la famille royale. Il a déclaré au programme « qu’il y a beaucoup de travail à faire ».

“Eugénie a une relation incroyablement bonne avec Harry”, a déclaré M. Arbiter.

“Elle a également une très bonne relation avec William, mais elle a plus de l’âge d’Harry bien qu’elle ait en quelque sorte cinq ans de moins qu’Harry.

“Mais ils ont toujours eu un lien très étroit.

“Et oui, cela va bouleverser la famille, et si elle sent qu’elle peut faire quelque chose pour guérir la faille, elle va tout faire pour le faire.”

L’expert royal a poursuivi: “Mais il va en falloir beaucoup plus qu’Eugénie.

“Parce qu’il y a d’autres membres de la famille.

“Vous devez vous rappeler qu’Harry a dénigré son père en disant qu’il était coupé mais qu’il ne s’en tirait pas financièrement.

“Il a en quelque sorte gâché son frère, par implication il a gâché sa grand-mère, donc il y a beaucoup de travail à faire.

“Je pense que la faille est trop profonde pour qu’elle joue un rôle majeur dans sa guérison.

“Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de chances de réconciliation entre qui que ce soit pour le moment et je n’aurais pas pensé qu’Eugénie soit en mesure de [help] – même si elle est pote avec [the Sussexes].”

Il a ajouté: “Je suis sûr que Béatrice soutiendra toute initiative d’Eugénie pour essayer de construire des ponts et d’engager un dialogue entre William et Harry.

“Je pense qu’ils seront un peu préoccupés par certaines des choses qui ont été dites, mais évidemment un peu plus sympathiques que certains des membres de la famille royale plus âgés.”