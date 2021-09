La princesse Eugénie « pourrait être la première royale » à rencontrer Lilibet, la nouvelle fille de Harry et Meghan | Royale | Nouvelles

in

Des rumeurs circulant suggèrent que la famille visiterait bientôt le Royaume-Uni, donc Lilibet Diana a eu la chance de rencontrer la reine Elizabeth II pour la première fois.

Au milieu du tourbillon de rumeurs, il est question du baptême de Lilibet au Royaume-Uni, comme Archie, ce qui offrirait à leur fille une excellente occasion de rencontrer certaines de ses relations royales.

Un panel d’experts de l’émission Daily Mail’s Palace Confidential a discuté d’une visite au Royaume-Uni pour Harry et Meghan afin de rencontrer la reine en privé.

Un expert du panel a également affirmé qu’une réunion aiderait à « maintenir le lien royal » pour le duc et la duchesse de Sussex.

Cependant, la princesse Eugénie, une cousine du prince Harry, est peut-être la première royale avec laquelle la famille entre en contact sur le sol britannique.

La plus jeune fille du prince Andrew et de Sarah Ferguson vit actuellement dans l’ancienne maison de Harry et Meghan, Frogmore Cottage.

Eugénie, aux côtés de son mari Jack Brooksbank et de son bébé August, séjourne actuellement dans la propriété appartenant autrefois à son cousin Harry.

DERNIER: Kate laisse entendre que George pourrait suivre les traces de William et du prince Harry

La maison historique classée Grade II, qui comprend quatre chambres et une pépinière, fait partie du Crown Estate, le domaine public du monarque à Windsor.

Bien que Harry et Meghan aient déménagé en Californie après le Megxit l’année dernière, ils seraient toujours proches de la princesse Eugénie

On dit que le lien qui prévaut depuis longtemps entre Harry et Eugénie remonte à leur enfance et s’est renforcé à ce jour.

Pendant l’enfance des cousins ​​royaux, la princesse Diana et Sarah Ferguson étaient des amies proches qui passaient beaucoup de temps ensemble et avaient souvent leurs enfants avec eux.

Diana et Fergie sont toutes deux parties en vacances ensemble, emmenant leurs enfants, ce qui a peut-être également cimenté l’amitié du couple.

Bien qu’ils soient tous deux des membres de la famille royale, Harry et son cousin ont été vus fréquentant ensemble la scène des clubs londoniens et auraient été des participants réguliers du club londonien populaire, Mahiki ensemble.